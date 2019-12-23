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Факты / Lifestyle

В Брюсселе сбежавшая собака через шесть лет вернулась домой

В Бельгии английский спрингер-спаниель по кличке Хьюстон, сбежавший от хозяйки шесть лет назад, неожиданно нашелся.

У Брюсселі собака повернувся через шість років

Пес сбежал еще в августе 2013 года в пригороде Брюсселя и нашелся через шесть лет перед Рождеством.

Найти Хьюстона удалось благодаря специальному электронному чипу с информацией о хозяевах.

Когда Франсуазе позвонили из полиции, она подумала, что неправильно припарковала машину.

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Женщина говорит, что это почти чудо. Хьюстон сидел под дверью одного из местных магазинов.

Une Bruxelloise retrouve son chien 6 ans après l’avoir perdu

К слову, что в США собака “похитила” авто и полчаса дрифтила около дома.

Источник: RTBF

Фото: R TBF

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