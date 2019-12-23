Google выпустил дудл, чтобы поздравить всех с наступающими праздниками.

Сегодня, 23 декабря, Google решил поздравить всех с наступающими праздниками.

По этому случаю Google выпустил новый дудл, на котором изображены три анимационные свечи. Вероятно, что создатели намекают на Хануку 2019. 23 декабря иудеи отмечают праздник свечей.

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Символом праздника является подсвечник – ханукия. На протяжении всего праздника, который длится до 30 декабря, на нем зажигают свечи как память о чуде, когда одна лампада масла горела восемь суток.

Зажигают свечи каждый вечер по одной, пока не дойдет до восьми.

В этот праздник детям дарят подарки в течение всех восьми дней.

В Украине сегодня День штабных специальностей и войск специальной связи.

По народному календарю 23 декабря отмечается День Мины Красноречивого – целителя глазных болезней.

Напомним, Ханука – это иудейский праздник, который еще называют праздником свечей. В этот день евреи зажигают свечи и таким образом чтят память давних событий, которые повлияли на историю их народа. Факты ICTV писали об обычаях и традициях праздника.