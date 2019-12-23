23 декабря верующие чтят память мученика Мины Златоустого. Какие еще праздники есть в этот день и у кого именины – читайте в материале Фактов ICTV.

23 декабря именины празднуют Анатолий, Анна, Ангелина, Алексей, Александр, Александра, Евдокия, Петр, Степан, Сергей, Константин, Михаил, Иван, Татьяна, Яков, Фекла, Евгений, Николай, Георгий.

Верующие сегодня чтят память мученика Мины Златоустого, который пострадал за свою веру.

Считалось, что он обладал даром чудотворения и мог лечить людей, у которых было плохое зрение. Кроме того, он забирал с глаз пелену, которая мешала отличать добро от зла.

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Также 23 декабря отмечают Всемирный день сноуборда, который впервые провели в 2006 году. В этот день некоторые курорты даже организуют бесплатный доступ на склоны для сноубордистов.

Приметы на 23 декабря:

если звезды горят ярко – это к холодам;

будет ясная погода – жди наступления морозов;

жди снегопада, если вокруг Луны и Солнца видны кольца;

сороки летают около жилья людей или прячутся под крышу, значит будет холодно;

пиво в бочках пенится – к скорым морозам.

Что нельзя делать 23 декабря:

если подаете милостыню, не смотрите нищему в глаза, ведь можете навлечь на себя беду;

избегайте людных мест, потому что в них может быть опасно.

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