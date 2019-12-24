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Факты / Lifestyle

5 км по воде! В Киеве мужчина на обычном мотоцикле пересек Днепр

Украинский каскадер Сергей Совяк установил рекорд, проехав на мотоцикле через Днепр.

чоловік на звичайному мотоциклі перетнув Дніпро

В Киеве каскадер и участник команды Spirit Racing Team Сергей Совяк проехал 5 км на обычном мотоцикле через Днепр со скоростью 60 км/ч.

– Это все мои друзья верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен поддержит меня. У нас хорошо получилось! – сказал он.

Достижение было официально зарегистрировано экспертами Реестра рекордов Украины.

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Чтобы реализовать задумку нужен был точный расчет и техническая подготовка. При малейшем неверном движении пилот и мотоцикл оказываются под водой.

– Нас часто спрашивают, всегда ли попытка установления рекорда завершается успешно. Это сенсация! В мире есть десять человек, которые попытались установить рекорд мотокросса, нам приятно, что среди них есть украинец, – сказала руководитель Нацреестра рекордов Украины Лана Ветрова.

К слову, Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом, который пробежал марафон менее чем за два часа, опередив отметку на 20 секунд. 34-летний кениец преодолел 26,2 мили (42,2 км) за 1 час 59 минут 40 секунд на соревнованиях Ineos 1:59 Challenge в Вене.

Источник: УНН

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