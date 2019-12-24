Apple выпустят игровой компьютер для киберспортсменов – СМИ

Apple планирует выпустить игровой компьютер для киберспортсменов и может его анонсировать уже в июне 2020 года.

Компания Apple планирует выпустить игровой компьютер. Анонс новой модели ожидается в июне 2020 года на конференции разработчиков WWDC.

Новый компьютер ориентирован на профессиональных геймеров и будет иметь высокую производительность и цену. Его выпустят либо в форм-факторе моноблока, либо в виде ноутбука с большим дисплеем. Стоимость составит $5 тыс.

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К слову, в сентябре компания запустила игровой сервис Arcade, который доступен по подписке почти на всех яблочных устройствах, несмотря на то, что компьютеры Mac ориентированы, в первую очередь, на работу и творчество, а не на видеоигры.

Напомним, аналитики JP Morgan прогнозируют, что Apple может изменить стратегию выпуска iPhone, чтобы выпускать новые устройства дважды в год, начиная с 2021 года. Этот сдвиг даст компании большую гибкость в изменении своих продуктов и конкуренцию с другими производителями устройств, которые выпускают новые телефоны в течение года.

Источник: Patenty Apple