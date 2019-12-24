Католическое Рождество 2019 западные христиане празднуют 25 декабря. Подробнее об одном из важнейших христианских праздников – читайте в материале.

В 2019 году католическое Рождество приходится на среду. В этот день в Вифлееме родился сын Божий Иисус Христос.

Как праздновать католическое Рождество, а также подробнее об истории праздника рассказывают Факты ICTV.

История праздника

Восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение Сына Божьего.

Маленький Христос появился на свет в пещере, где пастухи скрывались с животными от непогоды. Мир узнал о том, что родился Спаситель от ангелов, которые известили пастухов.

Волхвы, которые направлялись за светом яркой звезды, принесли Сыну Божьему свои дары – ладан, золото и смирну. Именно сцена рождения Христа стала главным символом праздника Рождества.

Дата празднования Рождества была установлена ​​еще 431 году на Третьем Вселенском соборе, который состоялся в городе Эфес.

Церковные традиции

Одной из главных традиций для католиков является Адвент – период покаяния, который длится четыре недели до праздника. Верующие в это время исповедуются, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие, а духовенство облачается в одежды фиолетового цвета.

В храмах возле алтарей устанавливается венок с четырьмя свечками. В каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече. Круглая форма венка символизирует вечность, а его зеленый цвет – надежду.

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари и продолжается в течение восьми дней.

Рождественское время продолжается вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за ​​Богоявлением (6 января).

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Сочельник

На Сочельник или Вигилий (от латинского vigilia, – бодрствования) украшают елки и устанавливают ясли, а кто не успел исповедаться, идет в церковь.

На праздничный ужин подают постные блюда. В центре стола ставят освященный пресный хлеб.

Перед началом ужина глава семьи читает отрывок из Евангелия от Луки о рождении Иисуса Христа. Затем все присутствующие берут со стола хлеб и делятся им друг с другом, желая мира и добра. После этого начинается ужин Сочельника.

В Сочельник за столом оставляют одно свободное место. Этот знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

После ужина вся семья идет на мессу.

Традиции разных стран

В католических странах дети и молодежь в масках животных с песнями и добрыми пожеланиями ходят от дома к дому. За это они получают сладости и различные вкусности.

Множество примет связано рождественским растением омелой (Viscum). Например, в Скандинавии она считается олицетворением добра и мира, а жители других государств верят, что она оберегает дома от молнии, а также отпугивает нечисть.

Кстати, англичане с наступлением Рождества целуются под ветвями этого растения.

В Чехии в канун Рождества члены семьи гадают на яблоках. Они верят, если разрезать плод поперек и увидеть правильную звездочку из косточек, то следующий год обязательно будет счастливым.

В Австрии двери в этот день не запирают, потому что верят, что к праздничному столу могут в любой момент присоединиться друзья и знакомые.

В Испании в рождественскую ночь одеваются в народные костюмы и выходят на улицы, веселятся, танцуют и поют песни. Перед самым началом рождественской литургии в церкви люди собираются возле центрального входа в храм, берутся за руки и танцуют.

А вот в США празднование Рождества – это сплошное веселье. Все заваливают друг друга подарками, поют рождественские песни, ходят в гости.

На католическое Рождество у украинцев будут дополнительные выходные. Поэтому Факты ICTV публиковали топ-5 бюджетных направлений, куда поехать на католическое Рождество.