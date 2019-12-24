24 декабря на всей территории Украины ожидаются осадки в виде кратковременных дождей.

В западных областях Украины ожидаются дожди и ночью, и днем. Воздух прогреется от 6° до 8°.

В северных и центральных регионах также дождь. Температура 5°…8°, ночью 5°…7°.

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На Востоке ожидается облачная погода, без осадков. Воздух прогреется до 8°.

Теплее всего будет на юге Украины до 11° днем и 9° ночью. Однако жителям этих регионов таки придется приготовиться к дождям.

К слову, синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и Рождество в Украине.