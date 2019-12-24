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Прикольные поздравления с Новым годом 2020

Поздравить с Новым годом всегда хочется как-то по-особенному, сказать что-то необычное. Факты ICTV собрали для вас самые прикольные поздравления с Новым годом 2020.

Прикольные поздравления с Новым годом 2020

Накануне Нового года все бегают в праздничной суете за подарками. Но иногда совсем мало времени остается на то, чтобы придумать новогоднее поздравление. Любые слова кажутся слишком банальными.

Факты ICTV подготовили самые прикольные поздравления с Новым годом 2020, чтобы вы могли поздравить своих родных и друзей.

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Две тысячи двадцатый год
Пусть только радость принесет,
Пускай уйдут же все сомнения,
Пусть будет много вдохновения.

Пускай мечты исполнит Крыса
И пусть хорошие сюрпризы
В году грядущем принесет
И от беды пускай спасет.

Пусть радость будет и успех,
И льется пусть лишь звонкий смех,
Всего вам доброго желаю
И с Новым годом поздравляю!

***

Чудо цифры 2020
Загорятся в эту ночь,
Крыска пусть проблемы ваши
Гонит поскорее прочь.

С Новым годом поздравляю,
Счастье в дом пускай войдет,
А зубастая хозяйка
Мир, достаток принесет!

***

В честь Нового года вам шлю поздравлялки,
Пускай стороной обойдут вас стрелялки,
Пусть ждут обнимашки вас и целовашки,
И полные денежек ждут вас кармашки!

Пусть ждут танцевалки и ждут улыбалки,
Лежалки на пляже, на речке – рыбалки,
Пусть ждут расслаблялки, а не напрягалки,
И елки пусть ждут в Новый год, а не палки!

***

Белый снег кружится,
Новый год к нам мчится,
Поздравленья всем несет
Две тысячи двадцатый год!

Год Крысы будет лучшим,
Радостным, везучим,
Чтоб был счастьем полон дом,
Был успех и радость в нем!

***

Коль летать – так 1-м классом,
Коль плясать – так с выкрутасом,
Коль работать – так с душой,
Коли пиццы – так большой!

Коль походки – так летящей,
Коль находки – так блестящей,
Коль дышать – так кислородом,
Коль уж с Новым, значит, годом!

Для тех, кто уже начал подготовку к Новому году, мы писали, как выбрать шампанское, что к нему ставить на стол и как подавать.

Фото: Dreamstime

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