В Институте аграрной экономики посчитали, сколько будет стоить сырная тарелка на Новый год.

Классическая сырная тарелка на новогодний стол обойдется в среднем в 300 грн, заявила научный сотрудник Национального научного центра Институт аграрной экономики Ольга Козак.

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По ее словам, сейчас украинская молокоперерабатывающая отрасль позволяет составить сырную тарелку из элитных сыров отечественного производства.

Расчет осуществлялся на компанию из 4-6 взрослых людей – объем сыра на одного человека 100-150 г.

Выбрали пять общеизвестных типов элитных сыров украинского производства:

мягкий (бри) – 400-450 грн/1 кг;

полумягкий (гауда выдержанный) – 300-350 грн/1 кг;

твердый (маасдам) – 250-350 грн/1 кг;

экстра твердый (пармезан) – 400-500 грн/1 кг;

сыр с голубой плесенью (рокфор) – 450-500 грн/1 кг.

Такая же тарелка с импортными сырами будет стоить на 40-60% дороже – 420-480 грн.

Сырная тарелка – классическая французская закуска, состоящая из не менее 5 видов благородных и элитных сыров.

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Источник: ННЦ Институт аграрной экономики