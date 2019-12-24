Какие блюда стоит приготовить на Новый год Крысы 2020 – читайте в рецептах от Фактов ICTV.

Чтобы как следует встретить Новый год, следует заранее позаботиться о праздничном столе. Актуальны сырные блюда, так как главный символ 2020 года – металлическая Крыса. Это могут быть легкие закуски, сытные салаты и вкусные десерты, которые создадут праздничное настроение.

Сырный Наполеон

Первое блюдо на Новый год Крысы 2020 – это торт-салат, который можно делать с любой начинкой, обязательным ингредиентом является только сыр. В нашем случае дополнением служат ананасы и отварное филе курицы.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 300 г

Сыр – 150 г

Мясо куриное отварное – 100 г

Ананас консервированный – 75 г

Орехи грецкие – 40 г

Чеснок – 1 зубчик

Сливки – 50 мл

Яйцо – 1 шт

Приготовление:

Размораживаем тесто и выкладываем его на противень, покрытый пергаментом, разрезаем на 6-8 равных прямоугольников. Смазываем все взбитым яйцом и делаем равномерные частые проколы вилкой. Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов. Отправляем коржи запекаться на 15 минут. Во время приготовления коржей можно заняться начинкой. В глубокую миску натираем сыр (крошим, если это твердые сорта). Сразу добавляем сливки, давленый чеснок и мелко покрошенное мясо. Кладем орехи (предварительно измельчаем их в с ступе или ножом) и аккуратно нарезанные кубиками ананасы. Все перемешиваем. Соединяем Наполеон. Для этого на каждый слой равномерно укладывается по 2 ст. ложки начинки. Таким образом собираем весь торт-салат, кроме двух коржей. Их крошим и посыпаем сверху и по бокам.

Сырный Наполеон готов, осталось отправить его на несколько часов в холодильник и можно подавать на стол.

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Новогодние мышки

Не надо задумываться, что готовить на Новый год крысы 2020, когда есть тематическая закуска Новогодние мышки. Она делается за считанные минуты, при этом выглядит очень празднично.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 240 г

Сыр твердый или плавленый – 150 г

Морковь – 20 г

Чеснок – 2 зубчика или по вкусу

Майонез – 100 г

Зелень петрушки – 2 веточки для украшения

Черный перец горошком – 12 шт. для украшения

Приготовление:

Сыр измельчаем на крупной терке, к нему добавляем мелко нарезанные крабовые палочки. Все смешиваем с солью, чесноком, майонезом. Смесь отправляем в холодильник минимум на час. После охлаждения формируем вытянутые овалы с одним заостренным концом – это будут мышки. Делаем глазки из горошков перца, кружочки моркови используем в качестве ушей. Хвосты – полосочки из крабовых палочек или морковки. В произвольном порядке украшаем тарелку (сыр, зелень). Перед подачей нужно охладить блюдо в холодильнике. По желанию можно добавить в смесь куриное филе или другие ингредиенты на вкус.

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Панакота со вкусом мандарина

Мандарины – самый зимний фрукт, поэтому без десерта с этим вкусом не обойтись в Новом году 2020.

Ингредиенты:

Для сливочного желе:

Сливки 20% – 400 мл

Сахар – 2 ст. ложки

Желатин – 10 г

Вода – 2 ст. ложки

Для мандаринового желе:

Мандарины – до 5 штук

Сахар – 0,5 ст. ложки

Желатин – 5 г

Вода – 1 ст. ложка

Приготовление:

Для приготовления сливочного желе необходимо желатин залить холодной водой, перемешать и оставить до набухания минут на 5-10. Тем временем в небольшую кастрюльку насыпаем сахар, заливаем сливками и ставим на огонь. Надо дождаться, пока растворится сахар, но сливки не должны закипеть. Кастрюльку снимаем с плиты и добавляем желатин. Тщательно перемешиваем. Разливаем готовую смесь в стаканы, примерно до половины. Для мандаринового желе снова заливаем желатин водой, перемешиваем. Выдавливаем сок из мандаринов, процеживаем от мякоти. Добавляем сахар и желатин. После того, как сливочное желе застынет, заливаем мандариновую смесь. Снова отправляем в холодильник до полного застывания. Десерт готов!

Если вы еще не знаете, что приготовить на Новый год 2020, Факты ICTV подготовили подборку новогодних блюд к праздничному столу.