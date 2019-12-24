Что делают в рождественский Сочельник по западному обряду, читайте на сайте Факты ICTV.

Рождественские праздники во всем мире являются одними из самых значимых и почитаемых. Кроме того, христиане всего мира, а католики в особенности, с неподдельным восхищением и интересом готовятся к началу нового года.

Сочельник – это преддверие Рождества. По григорианскому календарю, праздник приходится на 24 декабря, а православные и греко-католики собираются за праздничным ужином 6 января.

В этот день подают блюдо наподобие кутьи – сочиву, которая готовится из заранее подготовленных и хорошо пропаренных круп, злаковых, обычно приправленных медом или сухофруктами.

В рождественский сочельник в церквях утром служится Вечерня с Литией.

Стол в Сочельник не ограничивается основным блюдом. Хотя есть в этот день рекомендуется лишь раз – после вечернего богослужения. Блюда подаются к столу лишь постные.

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Традиции на рождественский Сочельник у западных христиан:

Сочельник – это семейный праздник, и вся семья старается собраться в этот день за одним праздничным столом.

Праздничный ужин состоит из постных блюд.

Хозяйка старается, чтобы на столе стояло 12 постных блюд по числу апостолов Иисуса Христа.

Блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками, помещают в центре стола.

Перед началом трапезы принято читать отрывок из Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и общую семейную молитву.

Во время ужина присутствующие обмениваются облатками.

Облатки — это пластинки пресного хлеба с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание.

Принято оставлять за столом одно свободное место для случайного гостя.

Любой пришедший в этот день гость будет посажен за семейный стол и принят как член семьи в память о тех родных, которых уже нет рядом.

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