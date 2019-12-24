24 декабря в Украине отмечают День работников архивных учреждений. Какие еще праздники есть в этот день и у кого именины – читайте в материале Фактов ICTV.
24 декабря именины празднуют Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.
В этот день ежегодно в Украине отмечается День работников архивных учреждений. Этот профессиональный праздник был установлен Указом президента страны №1200/98 от 30 октября 1998 года.
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По церковному календарю верующие чтят память преподобного Даниила Столпника, святого Луки Нового Столпника, святого Никона Сухого Печерского.
Приметы на 24 декабря:
- Если по обе стороны от солнца появились блики, то наступают морозы.
- Лучи солнца вверх тянутся – к стуже, вниз – к вьюге.
- Несколько белок в одно дупло залезли – будут морозы.
Что нельзя делать 24 декабря
- Чтобы зло не попало в ваш дом, положите у порога топор острием вверх.
- Также в этот день издавна нельзя было выходить из дома, когда темно.
- Сегодня нельзя громко разговаривать и кричать, ведь считается, что такое поведение может привлечь внимание злых сил.
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