24 декабря в Украине отмечают День работников архивных учреждений. Какие еще праздники есть в этот день и у кого именины – читайте в материале Фактов ICTV.

24 декабря именины празднуют Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.

В этот день ежегодно в Украине отмечается День работников архивных учреждений. Этот профессиональный праздник был установлен Указом президента страны №1200/98 от 30 октября 1998 года.

Читайте: Лунный календарь на декабрь 2019 – благоприятные дни и запреты

По церковному календарю верующие чтят память преподобного Даниила Столпника, святого Луки Нового Столпника, святого Никона Сухого Печерского.

Приметы на 24 декабря:

Если по обе стороны от солнца появились блики, то наступают морозы.

Лучи солнца вверх тянутся – к стуже, вниз – к вьюге.

Несколько белок в одно дупло залезли – будут морозы.

Что нельзя делать 24 декабря

Чтобы зло не попало в ваш дом, положите у порога топор острием вверх.

Также в этот день издавна нельзя было выходить из дома, когда темно.

Сегодня нельзя громко разговаривать и кричать, ведь считается, что такое поведение может привлечь внимание злых сил.

Факты ICTV также писали о том, какие еще праздники будут в декабре 2019 года.