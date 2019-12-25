25 декабря украинцы отметят католическое Рождество 2019. В это время начинается период новогодних чудес, который так любят дети. Куда пойти с ребенком на католическое Рождество – читайте на Фактах ICTV.

Афиша на католическое Рождество 2019 полна интересных и захватывающих мероприятий, которые подойдут для детей и взрослых.

В этом году на католическое Рождество можно отправиться на невероятное шоу нового формата 5D Winterra, которое будет интересно людям всех возрастов.

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Также 25 декабря в Киеве пройдет множество представлений для малышей: Зимняя сказка, Новогодняя феерия Тайна колдуна и Мастера новогодних чудес.

Интерактивные шоу и тематические балы ждут своих маленьких гостей 25 декабря.

Факты ICTV подобрали лучшие события Киева, куда можно пойти с ребенком на католическое Рождество.

Лапландия 360

25 декабря, 10.00

Софийская площадь

Стоимость: 190 грн

Купить билеты можно здесь

Локация площадью 150 кв. м превратится в интерактивное шоу, которое перемещает зрителей прямо в Лапландию.

Вместе с эльфом Эйнаром вы совершите интерактивное путешествие к Санте в его современную резиденцию. Почувствуете, что значит оказаться на ледовой глыбе посреди заснеженного озера, увидите, как эльфы готовятся к праздникам, и попадете в самую потайную комнату в мире, где сбываются мечты.

С помощью современных технологий гости Лапландии 360 окажутся в самом центре этой заснеженной страны.

Световые, визуальные, звуковые спецэффекты создадут ощущение полного погружения в интерактивное путешествие. А герои, которых зрители встретят на своем пути, покажут, как изменился традиционный мир Санты в XXI веке.

Новогодняя сказочная одиссея

25 декабря, 10.00

Дом Архитектора

Стоимость: 220 – 270 грн

Купить билеты можно здесь

Гостей ждет спектакль с интересным и поучительным сюжетом, яркие костюмы, профессиональные актеры, каскадеры, акробаты, ростовые куклы, специальные эффекты и 3D-декорации.

Перед спектаклем в холле будут работать аниматоры. Они будут проводить игры, конкурсы и эстафеты. Волшебник покажет настоящую магию, а ростовые куклы будут встречать зрителей.

После спектакля будут работать фотозоны. Можно сфотографироваться с настоящим Святым Николаем и получить подарки.

Зимняя сказка

25 декабря, 10.30

Театр на Михайловской, Верхняя сцена

Стоимость: 250 грн

Купить билеты можно здесь

Театр Божья Коровка подготовил для своих зрителей и их родителей веселый и добрый спектакль. Простой сюжет зимней сказки, наполненный юмором, песнями, танцами, погонями и интригой. Он очень напоминает старые мультфильмы про Деда Мороза, хитрую лису и глупого волка.

Перед спектаклем всех ждет встреча со Снегурочкой, зайцем и Дедом Морозом, без внимания которого не останется ни один юный зритель.

Новогодняя феерия Тайна колдуна

25 декабря, 10.30

Киевский дворец детей и юношества

Стоимость: 100-150 грн

Купить билеты можно здесь

Детей и их родителей ждет интересное новогоднее представление, наполненное приключениями и неожиданностями.

По сюжету, накануне Нового года отец отдает сына на учебу мастеру, который оказывается настоящим колдуном. Парень попадает в школу магии, где знакомится с ее обитателями.

До спектакля во дворце будут работать интерактивные игровые площадки, веселые аттракционы и развлечения возле елки.

Мастера новогодних чудес

25 декабря, 13.00

Театр на Михайловской, Верхняя сцена

Стоимость: 250 грн

Купить билеты можно здесь

Чудеса случаются только там, где их ждут – именно так считает мышка по имени Мэри, которая готовится к праздникам и мечтает, чтобы в ее доме наконец случилось настоящее зимнее чудо. А мышонок Оливер – ярый реалист, который совсем не видит смысла в этой праздничной суете. Поэтому идеальное семейное празднование под угрозой.

В довольно авантюрную историю придется ввязаться песику Джекки и коту Тому.

Интересный и добрый спектакль ждет своих зрителей 25 декабря.

Winterra. Легенда сказочного края

25 декабря, 14.00

ВДНХ

Стоимость: 250-2 990 грн

Купить билеты можно здесь

На ВДНХ возвращается легендарное зимнее шоу мирового уровня Winterra. Легенда сказочного края. Шоу покажут в новом для украинского зрителя формате – 5D: актеры будут играть роли и взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла.

Следя за перфомансом на сцене, эпизодами с обеих сторон зала и посреди партера, а также по номерам под потолком, зрители окажутся в самом эпицентре событий. Шоу будет дополнено визуальными спецэффектами, графикой и живым вокалом.

В истории изменят сюжетную линию и увеличат количество хореографических и акробатических номеров, в сравнении с предыдущим сезоном.

Новогодние и рождественские балы в гостях у Божьей Коровки

25 декабря, 15.30

Театр на Михайловской, Верхняя сцена

Стоимость: 250 грн

Купить билеты можно здесь

Уникальный рождественский бал – это семейный интерактивный праздник в театре. Поэтому сюда стоит приходить целыми семьями.

Балы рассчитаны на детей от трех до 12 лет и их родителей. Гости в карнавальных костюмах не останутся без внимания и подарков.

Бал 25 декабря будет посвящен празднованию Рождества! Поэтому обязательно появится Ангел с благой вестью.

Neon Party

25 декабря, 18.00

Детский клуб ZkidZ

Стоимость: 180 грн

Купить билеты можно здесь

Neon party – это яркое приключение, в котором вы отправитесь в мир виртуальной реальности. Огни неонового города, цифровые персонажи и фантастические герои стирают границы между реальностью и фантазией.

Это уникальное шоу соединит визуальные спецэффекты и цирковое искусство, хореографические номера и интерактивные игры в невероятной постановке.

Также гостей ждет лучшая вечеринка с неоновыми коктейлями и не виртуальными угощениями, игровой программой и зажигательной дискотекой.

К слову, праздник является отличным поводом отправиться в путешествие по Европе, чтобы ощутить предновогоднее волшебство. Факты ICTV выбрали пять популярных направлений, куда поехать на католическое Рождество.