Открытки с католическим Рождеством 2019

Лучшие открытки с католическим Рождеством, которое ежегодно празднуют 25 декабря, подготовили Факты ICTV.

Рождество является одним из главных церковных праздников для верующих. С него обычно начинаются новогодние праздники во многих странах мира.

На католическое Рождество семьи собираются вместе за праздничным столом, дарят друг другу подарки, идут на торжественную службу в храмах.

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В этот день проходят три богослужения. Первое в полночь. Оно символизирует единство Отца и Сына. Второе – на рассвете. Третье, которое доносит символ рождения Иисуса Христа в сердца всех верующих, проходит днем.

Если по каким-то причинам ваши родные отсутствуют за праздничным столом, то вы можете им напомнить о своей любви красивой открыткой.

Для тех, кто собирается большой семьей за семейным столом, Факты ICTV подготовили рецепты традиционных блюд на католическое Рождество 2019.

Фото: Pixabay.com, Art-shop.com.ua, Unsplash