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Открытки с католическим Рождеством 2019

Лучшие открытки с католическим Рождеством, которое ежегодно празднуют 25 декабря, подготовили Факты ICTV.

з католицьким різдвом

Рождество является одним из главных церковных праздников для верующих. С него обычно начинаются новогодние праздники во многих странах мира.

На католическое Рождество семьи собираются вместе за праздничным столом, дарят друг другу подарки, идут на торжественную службу в храмах.

Читайте: Как празднуют католическое Рождество 2019 – традиции праздника

В этот день проходят три богослужения. Первое в полночь. Оно символизирует единство Отца и Сына. Второе – на рассвете. Третье, которое доносит символ рождения Иисуса Христа в сердца всех верующих, проходит днем.

Если по каким-то причинам ваши родные отсутствуют за праздничным столом, то вы можете им напомнить о своей любви красивой открыткой.

Открытка с католическим Рождеством

С католическим Рождеством

Поздравления с католическим Рождеством

Открытки с католическим Рождеством 2019

С католическим Рождеством 2019 открытка

Для тех, кто собирается большой семьей за семейным столом, Факты ICTV подготовили рецепты традиционных блюд на католическое Рождество 2019.

Фото: Pixabay.com, Art-shop.com.ua, Unsplash

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