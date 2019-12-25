Макияж на Новый год 2020: 5 идей

Новый год – это повод быть яркой и привлекательной, а добиться этого можно с помощью необычного макияжа. Факты ICTV подготовили 5 идей, которые сделают твой мейкап выразительным и по-настоящему праздничным.

В Новый год 2020 можно быть выразительной и яркой, использовать самые разнообразные оттенки в макияже и придерживаться модных трендов этой зимы. Все, что для этого потребуется ー это вдохновение. Почерпнуть его можно в нашей подборке идей для макияжа на Новый год 2020.

Идея №1: Акцент на коже

Чтобы определиться, какой сделать макияж на Новый год 2020, можно обратиться к современным трендам. Сейчас это естественное сияние кожи, шиммерные тональные основы и хайлайтеры.

Сияющий тон будет выгодно смотреться в новогодней обстановке рядом с елочными огоньками. Добавьте сияния, но откажитесь от контуринга и ярких румян ー образ должен быть нежный.

Дополните макияж матовой помадой нюдового оттенка и неброскими тенями в тон. Завершите образ легкими стрелками и черной тушью.

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Идея 2: Выделяем глаза

Всегда красиво выглядят большие глаза, особенно если это праздник и можно позволить себе вечерний макияж. Так что Новый год ー это отличный повод сделать глаза, как у Барби.

Как сделать:

Делаем ровный тон кожи с легким контурингом, но румян должно быть минимум. Обязательно убрать синяки под глазами. Белым карандашом для глаз прокрашиваем внутренний уголок, слизистую нижнего века у внешнего уголка и под линией роста нижних ресничек. Также можно прокрасить карандашом всю слизистую нижнего века. Растушевываем. Коричневым карандашом рисуем вдоль нижних ресничек под белой линией. Контраст светлого и темного визуально увеличивает глаза. Поэтому, чем ниже расположена линия белого и коричневого, тем сильнее заметен эффект. Верхнее веко покрываем бежевыми тенями. У внешнего уголка затемняем коричневым цветом небольшую область. Наносить яркие цветные оттенки не рекомендуется, чтобы не утяжелять макияж. После теней рисуем стрелки, красим ресницы (верхние и нижние). Наносим легкий блеск на губы.

Чтобы сделать глаза еще выразительнее, можно использовать цветные линзы и накладные ресницы.

Идея 3: Добавь ярких теней



Глаза ー это огромное пространство для творчества, где можно экспериментировать с цветами, фактурами и материалами. Только помните, что акцент на лице должен быть один. Поэтому в сочетании с ярким макияжем глаз должна идти помада естественных оттенков или прозрачный блеск.

Варианты макияжа глаз: с блестками и глиттером, сочетание цветов, голографические тени, модные фиолетовые и оранжевые оттенки, цветные смоки айз.



















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Идея 4: Акцент на губах

Чтобы сделать акцент на губах, можно воспользоваться не только классической красной помадой, но и темно-вишневой. Также можно разнообразить образ блестками, выделить треугольник над верхней губой золотым глиттером, а также экспериментировать с цветовыми сочетаниями.

Идея 5: Арт

Самый неожиданный и яркий вариант макияжа – это рисунок на лице. С помощью специальных красок для боди-арта, стойких и пигментированных теней, разноцветных карандашей для глаз можно создать любой образ. Нарисуй на своих веках или области от виска ко лбу снежинки, елочные ветви, морозный узор. Укрась лицо бусинами и другими аксессуарами.

Макияж на Новый год готов. Теперь осталось выбрать презенты своим близким. 10 лучших идей подарков на Новый год ранее собрали Факты ICTV.