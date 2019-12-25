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Поздравления с католическим Рождеством

25 декабря все католики мира отмечают Рождество. Лучшие поздравления с католическим Рождеством читайте на сайте Факты ICTV.

Поздравления с католическим Рождеством

Праздник Рождества полон большого количества символов с библейской истории, таких как ангелы, звезды, подарки, изображение вертепа.

В католических странах центральной фигурой Рождества выступает Санта Клаус. Он разъезжает на санях с оленьей упряжкой и раздает подарки тем, кто их заслуживает.

Также в этот день стоит поздравить верующих католиков. 

Читайте: Католическое Рождество 2019: приметы и запреты на праздник

Поздравления с католическим Рождеством

Вся семья сегодня в сборе,
Елка звездами горит!
Гусь в рождественском уборе
На столе давно стоит.
Рождество сегодня встретим –
Светлый праздник всех времен!
Вместе взрослые и дети!
Каждый – счастьем наделен!

***
Люд католический, всех с Рождеством
Мы от души поздравляем!
В зимний чудесный денек торжество
Дружно в семье отмечаем,
Счастья, здоровья, успехов во всем,
Мы пожелаем всем близким,
Чтобы любовь наполняла ваш дом
Верой пусть полнятся мысли!

***
Всех католиков сегодня
Поздравляем с Рождеством,
Счастья, радости, здоровья
И улыбок полный дом!
Пусть загаданное станет
Все реальностью для вас,
И пусть светлою звездою
Осветится путь сейчас!

***
В этот день, прекрасный самый,
Ты в себя добро впусти,
Ведь Спаситель долгожданный,
Озаряет светом мир.

Поздравляю всех на свете,
С днем рождения Христа,
И пусть к счастью, словно компас,
Путь укажет вам звезда!

***
Сегодня светлый праздник Рождества
Для всех, кто в декабре его так ждет.
Так пусть подарит много он добра!
И только светлым к вам теперь придет!

Пускай засветит он огни надежды,
Так, как звезда светила в Вифлееме!
И пусть хранит вас так же, как и прежде,
Дух Рождества всегда, всенепременно!

***

Поздравляю вас христиане,
В светлый праздник Рождества,
Пусть сегодня в небе светит,
Вам волшебная звезда.

Вам желаю я без меры,
Счастья, радости, любви,
Пусть Иисус подарит веры,
Бог вас всех благослови!

***

Рождество к вам в дом пришло,
Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства —
Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот вечер светлый дух
Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим
И оно вернется.
И тогда наверняка
Счастье улыбнется.

Путеводная звезда
Радости добавит,
Чистым беленьким снежком
Радости добавить.

Факты ICTV также рассказывали об истории католического Рождества и как его праздновать.

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