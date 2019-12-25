25 декабря все католики мира отмечают Рождество. Лучшие поздравления с католическим Рождеством читайте на сайте Факты ICTV.

Праздник Рождества полон большого количества символов с библейской истории, таких как ангелы, звезды, подарки, изображение вертепа.

В католических странах центральной фигурой Рождества выступает Санта Клаус. Он разъезжает на санях с оленьей упряжкой и раздает подарки тем, кто их заслуживает.

Также в этот день стоит поздравить верующих католиков.

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Поздравления с католическим Рождеством

Вся семья сегодня в сборе,

Елка звездами горит!

Гусь в рождественском уборе

На столе давно стоит.

Рождество сегодня встретим –

Светлый праздник всех времен!

Вместе взрослые и дети!

Каждый – счастьем наделен!

***

Люд католический, всех с Рождеством

Мы от души поздравляем!

В зимний чудесный денек торжество

Дружно в семье отмечаем,

Счастья, здоровья, успехов во всем,

Мы пожелаем всем близким,

Чтобы любовь наполняла ваш дом

Верой пусть полнятся мысли!

***

Всех католиков сегодня

Поздравляем с Рождеством,

Счастья, радости, здоровья

И улыбок полный дом!

Пусть загаданное станет

Все реальностью для вас,

И пусть светлою звездою

Осветится путь сейчас!

***

В этот день, прекрасный самый,

Ты в себя добро впусти,

Ведь Спаситель долгожданный,

Озаряет светом мир.

Поздравляю всех на свете,

С днем рождения Христа,

И пусть к счастью, словно компас,

Путь укажет вам звезда!

***

Сегодня светлый праздник Рождества

Для всех, кто в декабре его так ждет.

Так пусть подарит много он добра!

И только светлым к вам теперь придет!

Пускай засветит он огни надежды,

Так, как звезда светила в Вифлееме!

И пусть хранит вас так же, как и прежде,

Дух Рождества всегда, всенепременно!

***

Поздравляю вас христиане,

В светлый праздник Рождества,

Пусть сегодня в небе светит,

Вам волшебная звезда.

Вам желаю я без меры,

Счастья, радости, любви,

Пусть Иисус подарит веры,

Бог вас всех благослови!

***

Рождество к вам в дом пришло,

Праздник в дверь стучится.

Пожелаем волшебства —

Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,

Укрепит вас в вере.

В этот вечер светлый дух

Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим

И оно вернется.

И тогда наверняка

Счастье улыбнется.

Путеводная звезда

Радости добавит,

Чистым беленьким снежком

Радости добавить.

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