Коридор затмений – непростой период во многих аспектах жизни. Как его пережить и каких действий лучше избегать – в нашем эксклюзивном материале.

Грядет непростой период в астрологическом плане. Общие рекомендации и кто из знаков зодиака в зоне риска – рассказала астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Когда коридор затмений

Коридор затмений зимы 2019–2020 открывает кольцевое солнечное затмение, которое состоится 26 декабря и продлится до 10 января. Закрывает этот непростой период полутеневое лунное затмение.

Чем опасен коридор затмений

В вопросах социального статуса и в карьере многих ждут изменения. Камень преткновения для всех – это власть, собственные убеждения и отсутствие гибкости. Для руководителей и политиков этот сезон затмений может принести много переживаний и вынужденных изменений в структурах и организациях, к которым они принадлежат. Смягчить грядущие события можно, если в декабре уделять время семье, заниматься домом, больше времени проводить с родителями. Вопросы семьи будут на первом плане в период с 3 по 11 января 2020.

3 января – важная дата, которая является срединной точкой между затмениями. В этот день нужно быть очень осторожными. Срединная точка – это день отсутствия контроля, многое может искажаться. Также это день перезагрузки, поэтому очень важны ваши позитивные мысли. Не время начинать важные дела или принимать серьезные решения, потому что развитие событий может пойти совершенно непредсказуемым образом.

Результаты всех дел, начатых 3 января, могут быть насыщены тревожными случайностями, которые резко меняют ход дела. Не стоит планировать авиаперелеты и поездки, лучше сосредоточиться и погрузиться в себя.

В период лунного затмения целесообразно будет больше внимания уделить своей карьере и рабочему коллективу, чтобы немного разрядить обстановку в семье.

Кто из знаков зодиака в зоне риска

Особенно сложный период с 25 декабря по 11 января будет для представителей знака Козерог, Рак, Овен и Весы.

Для Овнов сложные две недели, возможны различные нарушения здоровья, травмы. Лучше провести день дома в спокойной обстановке, по возможности, уединиться. Старайтесь не нервничать, не принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе можно легко допустить серьезную ошибку.

Сейчас повышена эмоциональность и агрессивность.

Для Тельцов нейтральный период. Для вас коридор затмений пройдет боле-менее спокойно. Но стоит учитывать особенность этого периода.

Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Отложите заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки. Смиритесь с тем, что придется подождать более благоприятного времени.

У Близнецов все будет хорошо, если подготовите себя к коридору затмений. Вы сможете даже ощутить некоторый душевный подъем, вокруг вас образуется благоприятная эмоциональная атмосфера, которая поможет вам успешно решить многие вопросы.

Представителям знака Рака будет очень не просто в период затмений. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством.

Возможны недоразумения, ухудшение физического самочувствия, сейчас сильно повышена конфликтность.

Львам период затмений принесет внешний напряженный фон, но лично для вас эти две недели пройдут без серьезных неприятностей. Соблюдайте общие рекомендации, тогда коридор затмений будет спокойным.

Если вам удастся сконцентрироваться и подготовить себе морально к этому периоду, то произойдет гармонизация по многим сферам жизни.

У Дев приближается время конструктивных трансформаций. Период затмений затронет вопросы вашей индивидуальности и общественного мнения о вас.

Весам сложно в этот период, будут постоянные перепады настроения, возможны нарушения здоровья. Все это может на две недели выбить вас из привычного круга событий. Чтобы избежать трудностей в отношениях с начальством, противостояний с коллегами и с подчиненными, возьмите отпуск на этот период.

Скорпионам нечего опасаться, если вы готовы впустить изменения в свою жизнь. Проявляйте осторожность в этот непростой период. Происходит серьезная перезагрузка, строятся грандиозные планы. Начало многим глобальным проектам будет заложено, а развитие будет позже.

Стрельцам 3 января будет присуща импульсивность, вспыльчивость, потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание. А это в период затмений не является полезным.

Сдерживайте свою физическую активность и будьте готовы к разным событиям, явлениям, процессам.

Для Козерогов этот период будет тяжелым, возможны расставания и потери.

Ориентируйтесь на свои внутренние ощущения и помните — пришло время перемен. А это значит, если прежде вы выбирали одну стратегию, сейчас придется действовать иначе, особенно в сфере личных и деловых взаимоотношений.

Водолеи не особо почувствуют тяжесть и неоднозначность периода затмений. Учитывайте общие рекомендации на период коридора затмений – и все будет хорошо.

Рыбам стоит ожидать подводных камней во многих делах. Сосредоточьтесь на карьере и социальной жизни, учитесь справляться с эмоциональными перегрузками. Затмения зимы могут затронуть темы глубоких психологических проблем, отношений зависимости психологической или финансовой.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2019.