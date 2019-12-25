Рецепты салатов на Новый год 2020, которые станут украшением стола и сделают встречу года Белой Крысы по-настоящему яркой, подготовили Факты ICTV.

Если вы решили оставить в прошлом традиции готовить оливье и селедку под шубой, то запоминайте пятерку необычных салатов на Новый год 2020.

Они прекрасно дополнят ваше новогоднее меню!

Салат с курицей на Новый год 2020

Ингредиенты на 3-4 порции:

300 г куриной грудки;

150 г твердого сыра;

4 яйца;

1 морковка;

1 киви;

100 г консервированной кукурузы;

3 ст. л. майонеза.

Приготовление:

1. Морковь и куриную грудку отварите до готовности, яйца сварите вкрутую (7-9 минут), это можно сделать заранее.

2. Твердый сыр и морковь натрите на мелкой терке. На такой же терке натрите и яйца.

3. Куриную грудку порежьте кубиками или разделите на волокна, как вам больше нравится.

4. Начинайте выкладывать салат. Возьмите плоскую тарелку, в середину поставьте сервировочное кольцо. Вокруг кольца выложите яйца и смажьте майонезом.

5. Сверху выложите измельченную куриную грудку и также смажьте майонезом. Следующий слой – морковь.

6. Далее – тертый твердый сыр, который обильно смажьте майонезом.

7. Сверху украсьте салат тонкими пластинами киви и кукурузой.

Салат Фейерверк

Ингредиенты:

200 г ветчины;

4 куриные яйца;

2 помидора;

луковица;

3 болгарских перца;

майонез — по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца сварите вкрутую, очистите. Отделите белки от желтков. Первые нарежьте соломкой, вторые разотрите в крошку. У перцев срежьте хвостики и удалите семечки. Ветчину, лук, томаты и перцы нарежьте тонкими ломтиками.

2. Выложите все компоненты по кругу в несколько слоев. Сначала чередуйте мясо и лук, затем перец и белки. Последним ярусом выложите помидоры, между которым выдавите полоски майонеза.

3. Верхушку салата украсьте тертыми желтками. Чтобы лук не испортил вкус, предварительно залейте его кипятком, оставьте на 5 минут и промойте холодной водой.

Свекольные елочки

Ингредиенты на 6 порций:

6 небольших свеклы;

150 г мягкой брынзы;

1 авокадо;

1 ч. л. густой сметаны;

1 ч. л. лимонной цедры;

1 ч. л. лимонного сока;

соль, перец, зелень – по вкусу.

Приготовление:

1. Свеклу отварить в мундире, остудить, очистить от кожуры. Нарезать пластами толщиной 3 мм. Посолить и поперчить по вкусу.

2. В одной миске смешать брынзу с цедрой лимона, измельченным чесноком и молотым перцем. В другой посуде смешать мякоть авокадо, добавить сметану, молотый перец и тщательно размять вилкой.

3. Сделать елочки двух видов с разной начинкой. Выкладывать на каждый свекольный кружочек немного начинки, взяв за основу самый широкий пласт, чтобы елочки получились устойчивыми. Каждую конструкцию скрепить с помощью шпажки.

4. Готовые елочки украсить зеленью.

Читайте: Подарки на Новый год 2020 – 10 лучших идей

Салат Первый снег

Ингредиенты:

200 г любого отварного мяса, кроме курицы;

3 вареных яйца;

80 г твердого сыра;

40 г грецких орехов;

виноград без косточек;

майонез и соль – по вкусу.

Приготовление:

1. Мясо и яйца порезать соломкой, сыр натереть, орехи порубить. Каждый ингредиент отдельно (сыр немного оставить для украшения) перемешать с майонезом и при желании чуть посолить.

2. Выложить слоями: мясо, орехи, сыр, яйца. Края салата обсыпать сыром.

3. На верх выложить половинки винограда, снежинки из сыра.

Оливье с креветками

Свежие огурцы, авокадо и креветки делают блюдо нежным и легким.

Ингредиенты:

250 г креветок (свежемороженых);

2 авокадо;

2 свежих огурца;

одна большая морковка;

150 г консервированного горошка;

8 перепелиных яиц;

луковица;

яйцо куриное;

155 мл масла оливкового;

1 ч. л. сахара;

по 1,5 ч. л. горчицы и лимонного сока;

соль с пряностями, 2 ч. л. молотого черного перца.

Приготовление:

1. Отварить морковь в течение 25 минут, вынуть, остудить, очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками.

2. Для приготовления домашнего майонеза в емкость для блендера поместить горчицу, 0,5 ч. л. соли и черного перца. Добавить куриное яйцо и взбить. Постепенно добавить 140 мл растительного масла, продолжая взбивать. Довести массу до однородного состояния. Выжать с лимона 1,5 ч. л. сока, добавить в майонез, еще раз взбить.

3. Поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до кипения, посолить, положить креветки. Выключить огонь и оставить на 5-7 минут. Откинуть креветки на дуршлаг, остудить и почистить.

4. Перепелиные яйца отварить в течение 3 минут, почистить, разрезать на четыре части. Помыть авокадо, удалить кожицу и косточку, нарезать кубиками. Огурец тоже нарезать кубиками, луковицу мелко нашинковать.

5. В отдельной посуде смешать яйца, морковь, зеленый горошек, нарезанный огурец, кубики авокадо и креветки. Присолить, поперчить, добавить майонез и перемешать.

Где будете встречать Новый год? Дома

Пойду в гости

У родителей

Еду в путешествие

Иду в бар или ресторан Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Подробнее о том, какие блюда можно приготовить на Новый год 2020, смотрите в нашем материале.

Фото и рецепты: Dreamstime, rutxt.ru, takprosto.cc