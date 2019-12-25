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Факты / Lifestyle

Поздравления с католическим Рождеством 2019 в картинках

25 декабря католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова. Лучшие поздравления с католическим Рождеством 2019 в картинках – читайте на Фактах ICTV.

Поздравления с католическим Рождеством 2019 в картинках

Католическое Рождество принято отмечать в кругу семьи. В этот день стоит запастись словами, которыми можно поздравить родственников и близких друзей.

Нет ничего приятнее личного поздравления, но если по какой-то причине вы не можете собраться все вместе за столом, тогда поздравить можно и открыткой в сети.

Читайте: Католическое Рождество: история и традиции праздника

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с католическим Рождеством 2019 в картинках.

К слову, афиша на католическое Рождество 2019 полна интересных и захватывающих мероприятий, которые подойдут для детей и взрослых. Факты ICTV подобрали лучшие события столицы, куда можно сводить ребенка на праздник.

Фото: Dreamstime

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