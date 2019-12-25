Рождественский пост начался 28 ноября и завершается 7 января Рождеством Христовым. Факты ICTV составили для вас календарь питания на каждый день.
Что и когда можно есть в 40-дневный Рождественский пост 2019-2020? Он считается нестрогим: запрещены все продукты животного происхождения – мясо, молоко и яйца, но рыбу можно есть в четверг, субботу, воскресенье и некоторые церковные праздники.
Речь идет о Введении во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и Дне святого Николая (19 декабря).
Основа постного рациона – каши, супы, овощи, бобы, грибы, орехи, мед, фрукты и растительное масло.
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В некоторые дни разрешается красное вино, а в конце поста – со 2 по 6 января – нельзя употреблять рыбу, даже в субботу и воскресенье.
В 2019 году Рождественский пост начнется в четверг, а закончится в понедельник. Наш календарь питания поможет ориентироваться.
Рождественский пост 2019-2020 имеет три этапа
С 28 ноября по 19 декабря:
28 ноября, четверг – горячая пища с растительным маслом и рыба.
29 ноября, пятница – сухоядение (фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты, без масла).
30 ноября, суббота – горячая пища с маслом и рыба, можно вино.
1 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба и вино.
2 декабря, понедельник – горячая растительная пища без масла.
3 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом и рыба.
4 декабря, среда – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Разрешается рыба, блюда с маслом и вино.
5 декабря, четверг – горячая пища с маслом и рыба.
6 декабря, пятница – сухоядение.
7 декабря, суббота – горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.
8 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба, вино.
9 декабря, понедельник – горячая пища без масла.
10 декабря, вторник – растительная пища с добавлением масла (супы, каши), а также рыба.
11 декабря, среда – сухоядение.
12 декабря, четверг – горячая растительная пища с маслом, рыба.
13 декабря, пятница – сухоядение.
14 декабря, суббота – горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.
15 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба и вино.
16 декабря, понедельник – любая растительная пища без масла.
17 декабря, вторник – растительная пища с добавлением масла и рыба.
18 декабря, среда – сухоядение.
19 декабря, четверг – День святого Николая. Растительная пища с добавлением масла, рыба и немного вина.
С 20 декабря по 1 января:
20 декабря, пятница – сухоядение.
21 декабря, суббота – горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.
22 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, немного вина.
23 декабря, понедельник – горячая растительная пища без масла.
24 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом.
25 декабря, среда – сухоядение.
26 декабря, четверг – горячие блюда с маслом.
27 декабря, пятница – сухоядение.
28 декабря, суббота – горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.
29 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, рыба, вино.
30 декабря, понедельник – горячая растительная пища без масла.
31 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом.
1 января, среда – Новый год. Сухоядение.
Со 2 по 6 января:
2 января, четверг – горячая растительная пища без масла.
3 января, пятница – сухоядение.
4 января, суббота – растительная пища с маслом.
5 января, воскресенье – горячая пища с маслом.
6 января, понедельник – Сочельник. До первой звезды нельзя есть, а на столе должны быть только постные блюда.
Факты ICTV составили для вас календарь церковных праздников на 2020 год, в котором также собраны все посты.