Как украсить стол на Новый год 2020

К Новому году хочется нарядить не только елку и себя, но и новогодний стол. В этом поможет стильная сервировка, модный декор и креативная подача блюд. Какие самые трендовые украшения новогоднего стола в 2020 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Чтобы не только вкусно поесть, но и красиво встретить гостей, нужен новогодний декор. От нарядной сервировки зависит праздничное настроение всей компании. Как стильно украсить стол на Новый год 2020?

Определитесь со стилем

Сервировка стола должна соответствовать общей атмосфере. Если ваша квартира – олицетворение сдержанного хюге, то красные салфетки и статуэтки амурчиков на новогоднем столе ни к чему. Лучше “одеть” чашки и вазочки в теплые вязаные “свитерки”. Все должно быть гармонично.

Спланируйте композицию

Сложно украсить стол, который плотно заставлен вазочками с оливье, селедкой под шубой и холодцом. Не отдавайте все под еду: оставьте место для декора. Уберите лишнее на соседние полки или подавайте блюда постепенно. Не используйте слишком широкие тарелки, если у вас много блюд.

Накройте праздничный стол

Скатерть . Ее цвет должен отвечать общей цветовой гамме комнаты. Классика жанра – светлая скатерть, дополненная яркими акцентами. Для новогоднего праздника можно купить веселую скатерку с забавными оленями, снеговиками, Святым Николаем и другими новогодними персонажами.

Салфетки. Они должны стать тем самым акцентом на новогоднем столе и контрастировать со скатертью. С тканевыми салфетками можно покреативить: создать из них интересную композицию. Но самый большой тренд – специальные чехлы для новогодних приборов: носочки Санты, вязанные “спальники” для вилок и ложек. Они вполне заменят нарядные салфетки.

Декор. Отдайте под него центр стола. Продумайте и выстройте композицию, а уже потом приступайте к расстановке блюд. Исключение – если вы декорируете стол мелкими игрушками, шишками, которые просто раскладываете между тарелками.

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Декор для новогоднего стола 2020

Светодиодные свечи . Они безопасные и не испортят воском скатерть. Будьте креативны, сделайте оригинальную подставку под свечу. Например, кусочек яблока, усыпанный блестками и корицей.

Наперон. Это узкая скатерть небольшого размера. Наперон раскладывают по центру скатерти, а сверху расставляют новогодний декор: свечки, новогодние шары, баночки со светодиодами. Чтобы смотрелось интересно, наперон и скатерть должны контрастировать: красное и серое, молочный и коричневый.

Ленты . Ими декорируют бокалы, оформляют столовые приборы. Интересно смотрятся банты в композиции из хвои, разложенной по краям стола.

Хвойные венки . На новогоднем столе обрамляют главное блюдо и вазы с фруктами.

Елочные букеты. Удачный выбор для тех, кто уважает эко-стиль. Можно поставить такой букет в центре стола или украсить стол по периметру.

Декор из приправ, фруктов и дерева. Если у вас Новый год в стиле рустик, кантри, эко, украсьте стол палочками корицы, бадьяна, ванили, подсушенными дольками апельсина. Выложите шишки, используйте деревянные подставки под блюда.

Деревянные фигурки . Елки, ангелочки, колокольчики, олени, снежинки можно красиво разложить между блюдами.

Блестящий декор. Белая металлическая Крыса обожает все белое и блестящие. В идеале, на праздничном столе должна быть белоснежная скатерть, которую украшают конусообразные сверкающие свечи-елочки.

Новогодние игрушки . Чтобы они не мешали гостям, лучше расположить их в центральной части стола. Придумайте бортики, которые не дадут украшениям скатиться в сторону. Выбирайте только пластиковые игрушки: стекло легко разбить.

Гирлянды. Светящиеся шишки и шары, мерцающая иллюминация смотрятся на новогоднем столе просто волшебно.

Декор из еды

Блюда, которые хочется не только съесть, но и сфотографировать – главный тренд украшения стола 2020. Креативьте с едой, превращая ее в съедобный декор.

Символ года. Не советуем знакомить гостей с настоящей крысой, но вот “мышки”, сделанные из вкусных салатов, придутся кстати. Такие блюда можно поставить в центре стола или расставить по нему как декор. Даже кусочки сыра и яблок легко превратить в очаровательных “мышек”.

Елочки. Сделайте из киви новогоднюю елочку, креативно выложив его кусочками. Подайте десерт на тарелке, где топингом будет нарисована елка.

Часы. Салат можно превратить в часы, которые бьют без пяти полночь.

Кстати, раньше Факты ICTV уже писали о креативных блюдах на Новый год Крысы.