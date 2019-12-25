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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 25 декабря 2019

25 декабря католики всего мира празднуют Рождество. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 25 декабря 2019

Католическое Рождество 25 декабря в Украине отмечается с 2017 года и этот день является выходным.

25 декабря является великим праздником, установленным в память рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Рождество – один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

Читайте: Католическое Рождество 2019: приметы и запреты на праздник

Также 25 декабря отмечается День памяти Спиридона Тримифунтского. Он является христианским святым и почитается в лике святителей как чудотворец.

У святого был дар к врачеванию. Однажды его попросили помолиться за умирающего от лихорадки. Когда Спиридон прочитал над больным молитву, он сразу выздоровел. В каждом селении, куда приходил святой был больной. После его молитвы слепые прозревали, а хромые бросали костыли.

Именины 25 декабря празднуют Александр, Альберт, Ангелина, Евгения, Наталья, Мария и Спиридон.

Народные приметы на 25 декабря:

  • Какая погода на Рождество, такой она будет и на Новый год.
  • Хмурое утро предвещает раннюю весну.
  • Ветви можжевельника согнулись – к вьюге.

Что нельзя делать 25 декабря:

  • Есть до ужина.
  • После ужина нельзя убирать блюда со стола до наступления самого Рождества.
  • Надевать старую одежду.
  • Работать, убирать и выносить из дома мусор.
  • Ссориться.
  • Гадать.

Ранее Факты ICTV писали, куда можно пойти с ребенком на католическое Рождество.

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