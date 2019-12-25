25 декабря католики всего мира празднуют Рождество. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Католическое Рождество 25 декабря в Украине отмечается с 2017 года и этот день является выходным.

25 декабря является великим праздником, установленным в память рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Рождество – один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

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Также 25 декабря отмечается День памяти Спиридона Тримифунтского. Он является христианским святым и почитается в лике святителей как чудотворец.

У святого был дар к врачеванию. Однажды его попросили помолиться за умирающего от лихорадки. Когда Спиридон прочитал над больным молитву, он сразу выздоровел. В каждом селении, куда приходил святой был больной. После его молитвы слепые прозревали, а хромые бросали костыли.

Именины 25 декабря празднуют Александр, Альберт, Ангелина, Евгения, Наталья, Мария и Спиридон.

Народные приметы на 25 декабря:

Какая погода на Рождество, такой она будет и на Новый год.

Хмурое утро предвещает раннюю весну.

Ветви можжевельника согнулись – к вьюге.

Что нельзя делать 25 декабря:

Есть до ужина.

После ужина нельзя убирать блюда со стола до наступления самого Рождества.

Надевать старую одежду.

Работать, убирать и выносить из дома мусор.

Ссориться.

Гадать.

Ранее Факты ICTV писали, куда можно пойти с ребенком на католическое Рождество.