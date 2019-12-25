25 декабря католики всего мира празднуют Рождество. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Католическое Рождество 25 декабря в Украине отмечается с 2017 года и этот день является выходным.
25 декабря является великим праздником, установленным в память рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
Рождество – один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.
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Также 25 декабря отмечается День памяти Спиридона Тримифунтского. Он является христианским святым и почитается в лике святителей как чудотворец.
У святого был дар к врачеванию. Однажды его попросили помолиться за умирающего от лихорадки. Когда Спиридон прочитал над больным молитву, он сразу выздоровел. В каждом селении, куда приходил святой был больной. После его молитвы слепые прозревали, а хромые бросали костыли.
Именины 25 декабря празднуют Александр, Альберт, Ангелина, Евгения, Наталья, Мария и Спиридон.
Народные приметы на 25 декабря:
- Какая погода на Рождество, такой она будет и на Новый год.
- Хмурое утро предвещает раннюю весну.
- Ветви можжевельника согнулись – к вьюге.
Что нельзя делать 25 декабря:
- Есть до ужина.
- После ужина нельзя убирать блюда со стола до наступления самого Рождества.
- Надевать старую одежду.
- Работать, убирать и выносить из дома мусор.
- Ссориться.
- Гадать.
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