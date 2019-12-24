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Основатель Uber продал 90% акций и уволился

Основатель Uber Трэвис Каланик заявил об уходе из компании и продал 90% акций.

Uber

Основатель компании Uber Трэвис Каланик заявил об уходе из совета директоров 31 декабря.

По его словам, он сосредоточиться на новой деятельности и благотворительности.

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– Uber был частью моей жизни на протяжении последних 10 лет. В конце десятилетия, когда компания стала публичной, мне кажется, что настал подходящий момент сосредоточиться на своих текущих деловых и благотворительных целях. Я горжусь всем, чего добился Uber и я буду продолжать болеть за его будущее со стороны, — сказал он.

Напомним, Каланик покинул пост в 2017 году после нескольких скандалов в компании и из-за разногласий относительно методов управления. Он сохранил место в совете директоров, но за пару месяцев продал за $2,5 млрд 90% акций Uber.

Источник: Axios

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