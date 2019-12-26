В Новый год особое внимание уделяется подготовке тостов, чтобы в праздничную ночь сказать приятные слова. Смотрите свежие и актуальные тосты в подборке Фактов ICTV.

В новогоднюю ночь за столом собираются большие и маленькие компании, и в каждой прозвучат тосты. В них мы выражаем надежды на успешный будущий год, радость от встречи. Также небольшая речь ー это отличный способ поднять всем настроение.

В нашей подборке каждый найдет что-то для себя, главное, чтобы тосты на Новый год 2020 были искренними.

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Давайте выпьем за 365 дней, которые ждут нас впереди, за 365 возможностей, за 365 новых страниц жизни, за 365 чудес, которые с нами случатся! За Новый год, который все нам это подарит! Ура!

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Как принято считать, Новый год нужно встречать без долгов, без обид и без проблем! Хочу всем Вам пожелать не только начать так этот наступающий год, но и провести его в этом же духе! Пусть только самые теплые и светлые вещи пройдут через этот и все последующие года, с Новым годом!

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Новый год — это всегда ожидание какой-то сказки и волшебства. И я хочу Вам пожелать, чтобы все эти ожидания сбылись. Пусть всё задуманное осуществится. Пусть все хорошее множится, а все плохое остается в старом году. Пусть каждый день нового года дарит Вам радость и счастье, превращая каждый день в праздник!

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Так, друзья, собрались дружно,

Буду вас я поздравлять

С Новым годом, с новым счастьем,

Вам достатка всем желать!

А еще вам всем — здоровья.

Не болейте никогда.

За успех и за удачу

Выпить нужно нам до дна!

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Дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы отметить наступающий праздник! Давайте поднимем наши бокалы за то, чтобы в следующем году наша жизнь сложилась идеальным пазлом: счастье, здоровье, благополучие и любовь. С Новым годом!

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Я верю, что в эту ночь действительно совершается волшебство. Пусть и не Дедом Морозом, но в сердцах и душах людей. С детства в наше подсознание заложено ожидание радости и новизны от наступающего праздника. С Новым годом! И пусть все ваши ожидания оправдаются в наилучшем виде. За это и поднимем бокалы.

Тосты на Новый год Крысы выбраны, осталось только составить праздничное меню. Ранее Факты опубликовали лучший рецепт салата Оливье.