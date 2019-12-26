Какие блюда из мяса стоит приготовить, чтобы удачно встретить год металлической Крысы, читайте в материале Фактов ICTV.

Вкусные мясные блюда на Новый год 2020 подобрать легко. Наступает год белой металлической Крысы – она лакомка, поэтому практически всеядна. Готовя блюда для праздничного стола, можете использовать курицу, индюшку, свинину.

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Блюда из мяса на Новый год 2020 должны быть не слишком жирными и достаточно красиво украшенными. Белая Крыса – эстетка, и если вам удастся ее задобрить, следующий год будет легким и ярким.

Тушеная индейка с овощами

Тушеная индейка – диетическое и удачное для новогоднего стола блюдо. Золотистые кусочки филе индейки с яркими сочными овощами – настоящий шедевр, который обязательно оценят гости.

Ингредиенты:

филе индейки – 700 г

айва – 1 шт.

лук репчатый – 2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

морковь – 1 шт.

тыква – 350 г

перец горький – 0,5 шт.

чеснок – 1 шт.

сельдерей – 2 стебля

укроп, петрушка – по пучку

растительное масло – 50 мл

лавровый лист – 2 шт.

вода – 350 мл

черный перец душистый, соль – по вкусу

Приготовление:

Для праздничного блюда самая подходящая – филейная часть птицы. Можно также использовать бедро или голень.

Мясо и овощи тщательно моем под струей холодной воды. Затем мясо промакиваем бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки влаги. Режем филе на кусочки одинакового размера – не более 12 мм.

Чистим и режем морковь, болгарский перец, айву и лук – кубиками примерно по 5 мм в диаметре.

Тыкву очищаем от кожуры и семян и режем кубиками чуть побольше – до 10 мм. Очищаем и метко рубим чеснок и горький перец. Кусочки должны быть очень мелкими – до 2-3 мм.

Стебли сельдерея, петрушки и укропа можно резать большими кусками.

Для жарки мяса индейки следуем выбрать сковородку с толстым антипригарным дном. Подойдет также казан либо гусятница. Кусочки мяса обжариваем, постоянно помешивая, до появления золотистой корочки (примерно 10 минут).

Затем добавляем к мясу кусочки тыквы, моркови, айвы и лука. Все также обжариваем минут 5-7.

Следующим добавляем болгарский перец и ползубочка чеснока. Не забывая помешивать, жарим минут 5.

Далее добавляем в сковороду 350 мл воды и тушим блюдо до готовности еще не менее 10 минут.

Перед самым окончанием готовки добавляем укроп, петрушку, лавровый лист и другие специи. Перец и соль – по вкусу.

Блюдо накрываем крышкой и даем настояться минут 10.

Мясной пенeк

Красивое горячее блюдо из свиных ребрышек, которое станет украшением стола и порадует близких – мясной пенёк.

Ингредиенты:

свиные рёбра – 1 кг

фарш свиной – 600 г

шампиньоны – 300 г

соус соевый – 130 мл

лук – 2 шт.

чеснок – 3-4 зубка

растительное масло – 350 мл

соль, перец – по вкусу

зелень, болгарский перец и овощи для декора

Приготовление:

Мясо маринуем в соевом соусе со специями несколько часов.

Режeм одну луковицу и грибы, оставив несколько самых красивых шампиньонов для украшения блюда, обжариваем несколько минут. Режeм вторую луковицу и чеснок мелко, добавляем к фаршу и слегка обжариваем.

Покрываем форму для запекания фольгой, рассчитывая, чтобы ее хватило укрыть мясо по высоте.

Вертикально ставим ребра в форму на фольгу в виде пенька, связывая их кулинарной нитью. На дно пенька выкладываем слоями фарш, грибы, снова фарш. Прикрываем фольгой.

На дно пенька выкладываем слоями фарш, грибы, снова фарш. Прикрываем фольгой. Запекаем блюдо в духовке при температуре 200 градусов в течение часа.

Достаем пенек, убираем фольгу, на верхушку с помощью зубочисток насаживаем шампиньоны, смазываем их растительным маслом и снова ставим в духовку примерно на 7-10 минут, чтобы грибы зарумянились.

Украшаем большое блюдо, на которое будем выкладывать наш пенёк, зеленью – листьями салата, укропа, кусочками болгарского перца и овощами, создавая яркую “полянку”. Достаем из духовки готовый пенек и торжественно ставим на праздничный стол.

Курица в тесте

Одно из самых вкусных, диетических, праздничных и в то же время – бюджетных блюд из мяса на Новый год 2020 – запеченная курица. Причем справиться его с приготовлением может даже новичок в кулинарии.

Ингредиенты:

курица – 1 тушка

оливковое масло – 3 столовые ложки

чеснок – 3 зубчика

сахар – 2 столовые ложки

масло растительное – полстакана

мука – 4,5 стакана

дрожжи прессованные – 50 г

кориандр либо другие специи к мясу, соль – по вкусу

Приготовление:

Для новогоднего стола выбираем крупную курицу, желательно домашнюю. Тушку потрошим, моем под холодной водой.

Готовим маринад. В неглубокую емкость наливаем оливковое или подсолнечное масло. Добавляем кориандр и другие специи, мелко порубленный или пропущенный через пресс чеснок, соль. (Можете этот маринад заменить соевым, горчичным либо сметанным соусом). Щедро натираем тушку курицы полученным маринадом как снаружи, так и внутри. Оставляем мясо примерно на час пропитываться маринадом.

Разогреваем духовку до 220 градусов. Пропитавшуюся маринадом курицу выкладываем на форму для запекания, связываем тушке ноги кулинарной нитью или куском фольги. Крылья прячем между ножками и грудкой, чтобы они не очень высушились во время запекания.

Отправляем курицу в духовку и выпекаем при температуре 220 градусов примерно час. Доводим ее до золотистой корочки, но не до полной готовности.

Пока курица запекается, готовим дрожжевое тесто. Для этого в глубокую тару сыплем сахар, две большие ложки с горкой муки и дрожжи. (Если прессованных у вас не оказалось, можно заменить их сухими – весом 6 г). Добавляем 1,5 стакана теплой воды. Все ингредиенты тщательно перемешиваем и ставим в теплое место минут на 20.

Наблюдайте за тестом, если оно начало бродить и взялось “шапкой” – вы правильно приготовили опару. В разбухшую и поднимающуюся опару аккуратно добавьте полстакана подсолнечного масла и остальную просеянную муку. Старайтесь сыпать муку медленно, чтобы тесто не проседало. Немножко подсолите опару.

В разбухшую и поднимающуюся опару аккуратно добавьте полстакана подсолнечного масла и остальную просеянную муку. Старайтесь сыпать муку медленно, чтобы тесто не проседало. Немножко подсолите опару. Замешиваем эластичное тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Приготовленное тесто еще немного присыпьте мукой. Раскатываем с помощью скалки в не очень тонкий корж.

Приготовленное тесто еще немного присыпьте мукой. Раскатываем с помощью скалки в не очень тонкий корж. Достаем из духовки подрумянившуюся курицу, убираем фольгу и нить, расправляем крылышки. Укладываем тушку на тесто, тщательно укутываем, не допуская просветов.

Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем запакованную в тесто курицу и смазываем сверху яичным желтком с помощью кисточки. Отправляем курицу в разогретую до 220 градусов духовку еще на 40 минут.

Блюдо украшаем зеленью, выкладываем на него предварительно разрезанную на порции курицу. Тесто можно не снимать. Оно дольше сохранит тепло и аромат готового блюда.

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