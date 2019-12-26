Какие блюда из мяса стоит приготовить, чтобы удачно встретить год металлической Крысы, читайте в материале Фактов ICTV.
Вкусные мясные блюда на Новый год 2020 подобрать легко. Наступает год белой металлической Крысы – она лакомка, поэтому практически всеядна. Готовя блюда для праздничного стола, можете использовать курицу, индюшку, свинину.
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Блюда из мяса на Новый год 2020 должны быть не слишком жирными и достаточно красиво украшенными. Белая Крыса – эстетка, и если вам удастся ее задобрить, следующий год будет легким и ярким.
Тушеная индейка с овощами
Тушеная индейка – диетическое и удачное для новогоднего стола блюдо. Золотистые кусочки филе индейки с яркими сочными овощами – настоящий шедевр, который обязательно оценят гости.
Ингредиенты:
- филе индейки – 700 г
- айва – 1 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- тыква – 350 г
- перец горький – 0,5 шт.
- чеснок – 1 шт.
- сельдерей – 2 стебля
- укроп, петрушка – по пучку
- растительное масло – 50 мл
- лавровый лист – 2 шт.
- вода – 350 мл
- черный перец душистый, соль – по вкусу
Приготовление:
Для праздничного блюда самая подходящая – филейная часть птицы. Можно также использовать бедро или голень.
- Мясо и овощи тщательно моем под струей холодной воды. Затем мясо промакиваем бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки влаги. Режем филе на кусочки одинакового размера – не более 12 мм.
- Чистим и режем морковь, болгарский перец, айву и лук – кубиками примерно по 5 мм в диаметре.
- Тыкву очищаем от кожуры и семян и режем кубиками чуть побольше – до 10 мм. Очищаем и метко рубим чеснок и горький перец. Кусочки должны быть очень мелкими – до 2-3 мм.
- Стебли сельдерея, петрушки и укропа можно резать большими кусками.
- Для жарки мяса индейки следуем выбрать сковородку с толстым антипригарным дном. Подойдет также казан либо гусятница. Кусочки мяса обжариваем, постоянно помешивая, до появления золотистой корочки (примерно 10 минут).
- Затем добавляем к мясу кусочки тыквы, моркови, айвы и лука. Все также обжариваем минут 5-7.
- Следующим добавляем болгарский перец и ползубочка чеснока. Не забывая помешивать, жарим минут 5.
- Далее добавляем в сковороду 350 мл воды и тушим блюдо до готовности еще не менее 10 минут.
- Перед самым окончанием готовки добавляем укроп, петрушку, лавровый лист и другие специи. Перец и соль – по вкусу.
- Блюдо накрываем крышкой и даем настояться минут 10.
Мясной пенeк
Красивое горячее блюдо из свиных ребрышек, которое станет украшением стола и порадует близких – мясной пенёк.
Ингредиенты:
- свиные рёбра – 1 кг
- фарш свиной – 600 г
- шампиньоны – 300 г
- соус соевый – 130 мл
- лук – 2 шт.
- чеснок – 3-4 зубка
- растительное масло – 350 мл
- соль, перец – по вкусу
- зелень, болгарский перец и овощи для декора
Приготовление:
- Мясо маринуем в соевом соусе со специями несколько часов.
- Режeм одну луковицу и грибы, оставив несколько самых красивых шампиньонов для украшения блюда, обжариваем несколько минут. Режeм вторую луковицу и чеснок мелко, добавляем к фаршу и слегка обжариваем.
- Покрываем форму для запекания фольгой, рассчитывая, чтобы ее хватило укрыть мясо по высоте.
- Вертикально ставим ребра в форму на фольгу в виде пенька, связывая их кулинарной нитью. На дно пенька выкладываем слоями фарш, грибы, снова фарш. Прикрываем фольгой.
- Запекаем блюдо в духовке при температуре 200 градусов в течение часа.
- Достаем пенек, убираем фольгу, на верхушку с помощью зубочисток насаживаем шампиньоны, смазываем их растительным маслом и снова ставим в духовку примерно на 7-10 минут, чтобы грибы зарумянились.
- Украшаем большое блюдо, на которое будем выкладывать наш пенёк, зеленью – листьями салата, укропа, кусочками болгарского перца и овощами, создавая яркую “полянку”. Достаем из духовки готовый пенек и торжественно ставим на праздничный стол.
Курица в тесте
Одно из самых вкусных, диетических, праздничных и в то же время – бюджетных блюд из мяса на Новый год 2020 – запеченная курица. Причем справиться его с приготовлением может даже новичок в кулинарии.
Ингредиенты:
- курица – 1 тушка
- оливковое масло – 3 столовые ложки
- чеснок – 3 зубчика
- сахар – 2 столовые ложки
- масло растительное – полстакана
- мука – 4,5 стакана
- дрожжи прессованные – 50 г
- кориандр либо другие специи к мясу, соль – по вкусу
Приготовление:
- Для новогоднего стола выбираем крупную курицу, желательно домашнюю. Тушку потрошим, моем под холодной водой.
- Готовим маринад. В неглубокую емкость наливаем оливковое или подсолнечное масло. Добавляем кориандр и другие специи, мелко порубленный или пропущенный через пресс чеснок, соль. (Можете этот маринад заменить соевым, горчичным либо сметанным соусом). Щедро натираем тушку курицы полученным маринадом как снаружи, так и внутри. Оставляем мясо примерно на час пропитываться маринадом.
- Разогреваем духовку до 220 градусов. Пропитавшуюся маринадом курицу выкладываем на форму для запекания, связываем тушке ноги кулинарной нитью или куском фольги. Крылья прячем между ножками и грудкой, чтобы они не очень высушились во время запекания.
- Отправляем курицу в духовку и выпекаем при температуре 220 градусов примерно час. Доводим ее до золотистой корочки, но не до полной готовности.
- Пока курица запекается, готовим дрожжевое тесто. Для этого в глубокую тару сыплем сахар, две большие ложки с горкой муки и дрожжи. (Если прессованных у вас не оказалось, можно заменить их сухими – весом 6 г). Добавляем 1,5 стакана теплой воды. Все ингредиенты тщательно перемешиваем и ставим в теплое место минут на 20.
- Наблюдайте за тестом, если оно начало бродить и взялось “шапкой” – вы правильно приготовили опару. В разбухшую и поднимающуюся опару аккуратно добавьте полстакана подсолнечного масла и остальную просеянную муку. Старайтесь сыпать муку медленно, чтобы тесто не проседало. Немножко подсолите опару.
- Замешиваем эластичное тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Приготовленное тесто еще немного присыпьте мукой. Раскатываем с помощью скалки в не очень тонкий корж.
- Достаем из духовки подрумянившуюся курицу, убираем фольгу и нить, расправляем крылышки. Укладываем тушку на тесто, тщательно укутываем, не допуская просветов.
- Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем запакованную в тесто курицу и смазываем сверху яичным желтком с помощью кисточки. Отправляем курицу в разогретую до 220 градусов духовку еще на 40 минут.
- Блюдо украшаем зеленью, выкладываем на него предварительно разрезанную на порции курицу. Тесто можно не снимать. Оно дольше сохранит тепло и аромат готового блюда.
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