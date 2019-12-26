Трендовый маникюр на Новый год 2020 – крысы и мыши, так как это животное станет символом следующего года. Факты ICTV собрали наиболее креативные варианты рисунков на ногтях с изображением хозяйки года.

Если у нас к крысам и мышам относятся не очень хорошо, то в восточных странах – это символ богатства и счастья. Так что маникюр на Новый год 2020 с “портретом” мыши – способ задобрить тотемное животное и привлечь в свою жизнь деньги и удачу. Как сделать красивый дизайн в этой стилистике – читайте далее.

Маникюр в мультяшном стиле

Джерри, мышки из Кота Леопольда, Стюарт Литтл, Гаечка, Реми из Рататуя – в интернете масса изображений этих мультяшных героев на ногтях. Но наибольшей популярностью пользуется Микки Маус и его подружка Минни.

Такие изображения ассоциируются с детством и беззаботностью, поэтому в большей мере подходят девушкам-подросткам или студенткам. Но если рисунок не аляповатый, он гармонично впишется в образ даже солидной барышни.



































Маникюр на Новый год 2020: идеи с крысами и мышками / 9 фотографий

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Минимализм

Если мультяшные изображения не подходят, можно подобрать минималистичный вариант. Это могут быть очертания крысы или мыши, часть ее головы, хвост. Или изобразить на ногтях сыр. Впрочем, минимализм – не повод отказываться от глиттера, хрустальной крошки пикси или страз.



































Маникюр на Новый год 2020: идеи с крысами и мышками / 9 фотографий

Наносятся рисунки с помощью кисти, наклеек или дотса – на все пальцы или только на некоторые. Учтите, что тренд будущего сезона призывает модниц делать акцент на большом пальце.

Ранее Факты ICTV подобрали несколько идей красивого зимнего маникюра. Некоторые варианты также можно использовать и для новогоднего дизайна ногтей.