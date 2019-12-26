Превышение скорости и не только: МВД планирует увеличить штрафы в 10 раз

В Украине планируют ужесточить наказание для водителей за ряд нарушений.

В МВД Украины заявили, что законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду.

– Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3,4 тыс. грн (сейчас 510 грн); оставление места ДТП – 3,4 тыс. грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения прав на 6 месяцев за вождение лицом без водительского удостоверения – 10,2 тыс. грн (сейчас 510 грн), – заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В МВД инициируют снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км.

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Также ведомство предлагает не относить управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Однако, если водитель под влиянием алкоголя или наркотиков наедет на человека, то наказание будет строже.

Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года планируют запустить систему автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости (сейчас она работает в тестовом режиме. – Ред.).

Ранее Факты ICTV писали, что Украина в тестовом режиме запускает первые услуги Государства в смартфоне – электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт.