31 декабря в этом году будет необычно теплым. Какой будет погода на Новый год 2020 – читайте в материале Фактов ICTV.
Погода на Новый год 2020 не порадует украинцев снегом и настоящими зимними морозами.
В этом году декабрь оказался как никогда теплым и дождливым. Температура воздуха побила несколько рекордов и месяц стал одним из самых теплых за столетие.
Какой будет погода на Новый год 2020, гадают народные синоптики, но метеорологи уже составили приблизительный прогноз.
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На Новый год ожидается дождливая и теплая погода.
31 декабря по всей территории страны будет плюсовая температура. Минимум в Харьковской области – 0°С .
В западной части Украины будет 2-4°С тепла. В Ивано-Франковской и Ровенской областях ожидаются дожди.
В Центре и на Юге 5-6°С тепла. Осадки в этой части пройдут только в Крыму.
На Востоке от 0 до 5°С тепла и без осадков.
В Киеве и на севере ожидаются дожди, а столбики термометров покажут от 3 до 5°С .
К слову, Факты ICTV также рассказывали, какой будет погода в Египте на Новый год. Именно здесь украинцы любят отмечать праздник – возле пальм и экзотики.