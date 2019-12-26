PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода на Новый год 2020 – прогноз синоптиков (КАРТА)

31 декабря в этом году будет необычно теплым. Какой будет погода на Новый год 2020 – читайте в материале Фактов ICTV.

Погода на Новый год 2020 – прогноз синоптиков (КАРТА)

Погода на Новый год 2020 не порадует украинцев снегом и настоящими зимними морозами.

В этом году декабрь оказался как никогда теплым и дождливым. Температура воздуха побила несколько рекордов и месяц стал одним из самых теплых за столетие.

Какой будет погода на Новый год 2020, гадают народные синоптики, но метеорологи уже составили приблизительный прогноз.

Читайте: Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы

На Новый год ожидается дождливая и теплая погода.

31 декабря по всей территории страны будет плюсовая температура. Минимум в Харьковской области – 0°С .

В западной части Украины будет 2-4°С  тепла. В Ивано-Франковской и Ровенской областях ожидаются дожди.

В Центре и на Юге 5-6°С тепла. Осадки в этой части пройдут только в Крыму.

На Востоке от 0 до 5°С  тепла и без осадков.

В Киеве и на севере ожидаются дожди, а столбики термометров покажут от 3 до 5°С .

К слову, Факты ICTV также рассказывали, какой будет погода в Египте на Новый год. Именно здесь украинцы любят отмечать праздник – возле пальм и экзотики.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как загадать желание на Новый год 2020, чтобы оно обязательно сбылось
Как загадать желание на Новый год 2020, чтобы оно обязательно сбылось
Різдво
Новый год любят 86% украинцев, а Рождество празднует дважды каждый пятый – опрос
Прикольные поздравления с Новым годом 2020
Прикольные поздравления с Новым годом 2020
графік роботи транспорту в Києві у новорічну ніч
Как будет работать наземный транспорт Киева на Новый год 2020 (ГРАФИК)
Лучшие тосты на Новый год 2020
Лучшие тосты на Новый год 2020
График работы Новой почты на Новый год и Рождество
График работы Новой почты на Новый год и Рождество
Новий рік 2010
Как встречать Новый год Крысы 2020 – традиции празднования
погода
До -6 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка