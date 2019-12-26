Праздничные декорации помогут создать новогоднее настроение. А как украсить квартиру на Новый год 2020 – читайте в материале Фактов ICTV.

В предпраздничной суете у нас часто не хватает времени на декорирование жилья в новогоднем стиле. Постарайтесь все же найти его на украшение квартиры к Новому году 2020 с помощью одной из наших идей. Ведь так вы обеспечите себе хорошее настроение до и после новогодней ночи.

Идея №1: оригинальная елка

Главное украшение квартиры к Новому году 2020 – елка.

Можно выбрать живое праздничное дерево и интересно его украсить – конфетами, бантами, шишками, старыми лампочками, гирляндами из корицы, высушенных долек мандарина и игрушек. Или же пойти нестандартным способом:

создать настенное панно из гирлянды, декоративных наклеек, мишуры или других элементов, которые вы сможете закрепить на стену;

сделать настольную елку своими руками: из ниток и пуговиц, мишуры, картона. В интернете можно найти множество пошаговых инструкций.

Идея №2: сказочные окна

Будничный интерьер в миг превратится в праздничный, если украсить окна снежинками из бумаги. Их можно сделать самостоятельно или купить готовые.

Если закрепить елочные игрушки или новогодние картинки на карнизе или оконной раме, они создадут эффект невесомости и будут словно парить в воздухе. Особенно эффектно такие украшения будут смотреться в квартире с высокими потолками. Можно также вырезать буквы из плотной бумаги и создать из них гирлянду с поздравлением.

Также на окнах отлично смотрятся светодиодные гирлянды. Их можно сложить красивым узором или закрепить на стене.

Идея №3: bon appétit!

Стол, за которым будет проходить новогодний ужин, также стоит украсить. Первым делом определитесь с цветом. Учтите, что красный – возбуждает аппетит, а холодный синий – его подавляет. При этом серебристо-голубые тона прекрасно впишутся в новогоднюю тематику.

Вот основные способы украсить праздничный стол:

разместить декоративную композицию в центре;

использовать декорации на столовых приборах;

задекорировать бутылку шампанского.

В качестве компонентов для настольных композиций выбирайте натуральные материалы: дерево, цитрусовые, еловые или сосновые ветки и шишки.

Накройте стол праздничной скатертью и сервируйте его посудой в одной цветовой гамме. Подберите яркие салфетки в новогодней стилистике. Бокалы можно завязать лентами. На каждую тарелку положите небольшой сладкий подарочек и маленькие открытки с пожеланиями.

Праздничный стол станет гораздо ярче, если украсить бутылку шампанского. Можно сделать чехол или задекорировать ее блестками, предварительно нанеся клей или лак.

Если вы еще не решили, чем порадовать близких, мы составили меню на Новый год 2020. Интересные рецепты закуски, салата, основного блюда и десерта найдете в нашем материале.