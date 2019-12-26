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Как загадать желание на Новый год 2020, чтобы оно обязательно сбылось

Как правильно загадать желание на Новый год – читайте в материале Факты ICTV.

Как загадать желание на Новый год 2020, чтобы оно обязательно сбылось

Все знают, как загадать желание на Новый год с помощью шампанского: написать желание на бумаге, когда будут бить куранты, сжечь, пепел бросить в бокал и выпить.

Но психологи рекомендуют этот метод, только если он дарит положительные эмоции. Ведь эмоциональный настрой также имеет большое значение.

Как загадать желание на Новый год 2020, чтобы оно воплотилось в реальность?

Для этого важно соблюдать несколько шагов:

Шаг первый – выберите желание

В предновогодней суете найдите немного времени для себя: подумайте, чего на самом деле хотите, а затем запишите или визуализируйте желание. Однако, это нужно делать правильно. Мало просто написать – Хочу машину. 

Шаг второй – сформулируйте желание

Загадывая желание на Новый год, сформулируйте его так, чтобы оно звучало, как свершившийся факт: Я купил машину или Я получил работу мечты.

Шаг третий – добавьте конкретики

Добавьте к желанию конкретику, иначе оно может реализоваться в неожиданном ключе. Доработанные примеры будут выглядеть так: Я купил машину – Nissan Juke, Я тружусь на работе мечты – на телеканале ICTV. 

Читайте: Макияж на Новый год 2020: 5 идей В чем встречать Новый год 2020 - идеи нарядов Что готовить на Новый год 2020: рецепты блюд для праздничного стола

Шаг  четвертый – добавьте эмоций

Добавьте эмоции в свои формулировки – они ускоряют исполнение. Например, Я счастлив, что у меня появился Nissan Juke и я смог отказаться от метро или Я кайфую, работая на телеканале ICTV. 

Шаг пятый – загадайте желание

Во время боя курантов мысленно пробегитесь по своему списку, выпейте шампанское и верьте, что все сбудется. Периодически перечитывайте список. 

В погоне за новыми благами будьте благодарны за то, что у вас уже есть. И помните, главный секрет: желание исполнится, если этого очень хотеть.  

Ранее мы также публиковали топ-5 лучших рецептов коктейлей с шампанским на Новый год.

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