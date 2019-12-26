Сегодня, 26 декабря, верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. О тех, кто празднует сегодня именины и приметы в этот день – в материале Фактов ICTV.

26 декабря верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Все они пострадали за Христа в Армении во времена правления римского императора Диоклетиана.

В Великобритании и в ряде стран Британского содружества – Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других – отмечают День подарков.

Именины 26 декабря отмечают: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Гавриил, Греман, Гигор, Орест, Яков, Анастасия, Эльвира.

Народные приметы и традиции

Если в ясный день появляется иней – жди резкого похолодания и метели.

Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.

Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет морозной и ясной.

Если сороки по снегу скачут, значит, в скором времени стоит ждать потепления.

Звезды яркие 26 декабря – жди мороза.

Что нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя ругаться, ведь на голову может упасть ведьма.

Также не следует оставлять на пороге веник, чтобы его не украла нечистая сила.

Нельзя запрягать в сани белого коня, чтобы домой не привезти покойника.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.