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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 26 декабря 2019

Сегодня, 26 декабря, верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. О тех, кто празднует сегодня именины и приметы в этот день – в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 26 декабря 2019

26 декабря верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Все они пострадали за Христа в Армении во времена правления римского императора Диоклетиана.

В Великобритании и в ряде стран Британского содружества – Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других – отмечают День подарков.

Именины 26 декабря отмечают: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Гавриил, Греман, Гигор, Орест, Яков, Анастасия, Эльвира.

Народные приметы и традиции

  • Если в ясный день появляется иней – жди резкого похолодания и метели.
  • Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.
  • Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет морозной и ясной.
  • Если сороки по снегу скачут, значит, в скором времени стоит ждать потепления.
  • Звезды яркие 26 декабря – жди мороза.

Что нельзя делать

  • Наши предки верили, что в этот день нельзя ругаться, ведь на голову может упасть ведьма.
  • Также не следует оставлять на пороге веник, чтобы его не украла нечистая сила.
  • Нельзя запрягать в сани белого коня, чтобы домой не привезти покойника.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.

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