Сегодня, 26 декабря, верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. О тех, кто празднует сегодня именины и приметы в этот день – в материале Фактов ICTV.
26 декабря верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Все они пострадали за Христа в Армении во времена правления римского императора Диоклетиана.
В Великобритании и в ряде стран Британского содружества – Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других – отмечают День подарков.
Именины 26 декабря отмечают: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Гавриил, Греман, Гигор, Орест, Яков, Анастасия, Эльвира.
Народные приметы и традиции
- Если в ясный день появляется иней – жди резкого похолодания и метели.
- Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.
- Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет морозной и ясной.
- Если сороки по снегу скачут, значит, в скором времени стоит ждать потепления.
- Звезды яркие 26 декабря – жди мороза.
Что нельзя делать
- Наши предки верили, что в этот день нельзя ругаться, ведь на голову может упасть ведьма.
- Также не следует оставлять на пороге веник, чтобы его не украла нечистая сила.
- Нельзя запрягать в сани белого коня, чтобы домой не привезти покойника.
Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.