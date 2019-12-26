26 декабря произошло кольцевое солнечное затмение, которое можно было лучше всего наблюдать на востоке Африки, севере Австралии и Азии.
Кольцевым солнечное затмение, которое произошло 26 декабря, назвали так, поскольку Луна закрывала солнечный диск, оставляя световое кольцо по краям.
Лучший вид на солнечное затмение открывался жителям восточной Африки, северной Австралии и Азии.
Его пик пришелся на 7.14 по Киеву.
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Кольцевое солнечное затмение можно наблюдать в том случае, когда Луна блокирует значительную часть солнечного света.
Однако стоит помнить, что смотреть на это явление можно только через специальные очки или солнечные фильтры в телескопе и бинокле. Незащищенное наблюдение может привести к повреждению глаза и даже слепоте.
Следующее полное солнечное затмение должно произойти 14 декабря 2020 года.
Ранее Факты ICTV писали о том, как наблюдали за так называемым кровавым лунным затмением в мире.
Видео: Tharulowa Digital