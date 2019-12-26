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Факты / Lifestyle

Появилось полное видео кольцевого солнечного затмения в декабре

26 декабря произошло кольцевое солнечное затмение, которое можно было лучше всего наблюдать на востоке Африки, севере Австралии и Азии.

Сонячне затемнення

Кольцевым солнечное затмение, которое произошло 26 декабря, назвали так, поскольку Луна закрывала солнечный диск, оставляя световое кольцо по краям.

Лучший вид на солнечное затмение открывался жителям восточной Африки, северной Австралии и Азии.

Его пик пришелся на 7.14 по Киеву.

Читайте: Новогодний коридор затмений: чем опасен и кто из знаков зодиака в зоне риска

Кольцевое солнечное затмение можно наблюдать в том случае, когда Луна блокирует значительную часть солнечного света.

Однако стоит помнить, что смотреть на это явление можно только через специальные очки или солнечные фильтры в телескопе и бинокле. Незащищенное наблюдение может привести к повреждению глаза и даже слепоте.

Следующее полное солнечное затмение должно произойти 14 декабря 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали о том, как наблюдали за так называемым кровавым лунным затмением в мире.

Видео: Tharulowa Digital

Фото: Dreamstime

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