26 декабря произошло кольцевое солнечное затмение, которое можно было лучше всего наблюдать на востоке Африки, севере Австралии и Азии.

Кольцевым солнечное затмение, которое произошло 26 декабря, назвали так, поскольку Луна закрывала солнечный диск, оставляя световое кольцо по краям.

Лучший вид на солнечное затмение открывался жителям восточной Африки, северной Австралии и Азии.

Его пик пришелся на 7.14 по Киеву.

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Кольцевое солнечное затмение можно наблюдать в том случае, когда Луна блокирует значительную часть солнечного света.

Однако стоит помнить, что смотреть на это явление можно только через специальные очки или солнечные фильтры в телескопе и бинокле. Незащищенное наблюдение может привести к повреждению глаза и даже слепоте.

Следующее полное солнечное затмение должно произойти 14 декабря 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали о том, как наблюдали за так называемым кровавым лунным затмением в мире.

Видео: Tharulowa Digital