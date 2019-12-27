Бутерброды на Новый год 2020: 6 рецептов

Мы привыкли видеть на новогодних столах бутерброды с икрой, шпротами и семгой. Предлагаем отойти от привычных рецептов и сделать оригинальные и вкусные бутерброды на Новый год 2020.

Бутерброды – популярная закуска, без которой сложно представить новогодний стол. Они открывают торжественную трапезу и утоляют голод во время застолья. Факты ICTV подобрали шесть неожиданных рецептов, которые помогут создать яркие бутерброды на Новый год 2020.

Бутерброд с хумусом и розовой редькой

Ингредиенты:

хлеб;

хумус;

слайсы розовой редьки;

чиа, киноа и другие съедобные семена.

Способ приготовления:

Поджарить хлеб по вкусу. Намазать хумусом, выложить сверху нарезанную редьку и посыпать киноа/чиа.

Бутерброд с козьим сыром, индейкой и помидорами

Ингредиенты:

цельнозерновые тосты;

мусс из сливок и козьего сыра – 3 ст. л.;

грудка индейки – 200 г;

помидоры черри – 300 г;

оливковое масло – 3 ст. л.;

пшеничная мука – 1 ст. л.;

морская соль;

свежий шалфей;

свежий тимьян;

семена нигеллы.

Способ приготовления:

Порезать грудку индейки на мелкие кусочки. Обжарить их с некоторым количеством оливкового масла и щепоткой морской соли. Добавить столовую ложку муки перед завершением обжаривания. Намазать тосты козьим муссом. Выложить сверху обжаренные кусочки индейки и помидоры черри, предварительно разрезанные на две части. Добавить свежие листья шалфея, тимьян и посыпать семенами нигеллы.

Бутерброд с инжиром

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб;

свежий инжир – 4 шт.;

козий сыр – 4 ст. л.;

греческий йогурт – 1 ч. л.;

свежий тимьян.

Способ приготовления:

В небольшую миску добавить козий сыр и греческий йогурт. Смешать компоненты с помощью вилки, чтобы получился мусс. Инжир нарезать дольками. Выложить мусс из козьего сыра на хлеб. Затем инжир и тимьян. По желанию можно сбрызнуть все медом.

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Бутерброд с козьим сыром и помидорами

Ингредиенты:

хлеб;

мусс из козьего сыра – 5 ст. л.;

помидоры – 5 шт.;

каперсы или оливки;

семена граната;

гранатовый соус;

тимьян.

Способ приготовления:

Выложить на хлеб мусс из козьего сыра. Затем дольки помидоров, каперсы и зерна граната. Сверху немного полить гранатовым соком и украсить тимьяном.

Бутерброд с хумусом и укропом

Ингредиенты:

хлеб;

хумус;

тонко нарезанная редиска – 4 шт.;

свежий укроп;

авокадо – 2 шт.;

ростки брокколи;

кунжут;

соль и черный перец.

Способ приготовления:

Намазать хумус на хлеб. Положить сверху нарезанный редис и укроп, чтобы он прилип к хумусу. Затем добавить дольки авокадо и ростки брокколи. Посыпать солью, перцем и кунжутом.

Бутерброд с авокадо и лососем

Ингредиенты:

шпинат;

оливковое масло;

филе лосося – 1 шт.;

хлеб;

мусс из авокадо;

укроп;

морская соль и перец.

Способ приготовления:

Выложить авокадо на хлеб. Налить масло на сковороду, обжарить шпинат на среднем огне. Приправить солью и перцем. Выложить поверх авокадо. Протереть сковороду салфеткой и обжарить лосось по 3 минуты с каждой стороны, приправив солью и перцем. Снять с огня и положить на слой шпината. Украсить укропом, полить горчицей или соусом из манго.

Рецепты салатов на Новый год 2020, которые станут украшением стола и сделают встречу года белой Крысы по-настоящему яркой, подготовили Факты ICTV.