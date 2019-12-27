Бутерброды на Новый год 2020: 6 рецептов

Мы привыкли видеть на новогодних столах бутерброды с икрой, шпротами и семгой. Предлагаем отойти от привычных рецептов и сделать оригинальные и вкусные бутерброды на Новый год 2020.
Бутерброды – популярная закуска, без которой сложно представить новогодний стол. Они открывают торжественную трапезу и утоляют голод во время застолья. Факты ICTV подобрали шесть неожиданных рецептов, которые помогут создать яркие бутерброды на Новый год 2020.
Бутерброд с хумусом и розовой редькой
Ингредиенты:
- хлеб;
- хумус;
- слайсы розовой редьки;
- чиа, киноа и другие съедобные семена.
Способ приготовления:
- Поджарить хлеб по вкусу.
- Намазать хумусом, выложить сверху нарезанную редьку и посыпать киноа/чиа.
Бутерброд с козьим сыром, индейкой и помидорами
Ингредиенты:
- цельнозерновые тосты;
- мусс из сливок и козьего сыра – 3 ст. л.;
- грудка индейки – 200 г;
- помидоры черри – 300 г;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- пшеничная мука – 1 ст. л.;
- морская соль;
- свежий шалфей;
- свежий тимьян;
- семена нигеллы.
Способ приготовления:
- Порезать грудку индейки на мелкие кусочки. Обжарить их с некоторым количеством оливкового масла и щепоткой морской соли. Добавить столовую ложку муки перед завершением обжаривания.
- Намазать тосты козьим муссом. Выложить сверху обжаренные кусочки индейки и помидоры черри, предварительно разрезанные на две части.
- Добавить свежие листья шалфея, тимьян и посыпать семенами нигеллы.
Бутерброд с инжиром
Ингредиенты:
- цельнозерновой хлеб;
- свежий инжир – 4 шт.;
- козий сыр – 4 ст. л.;
- греческий йогурт – 1 ч. л.;
- свежий тимьян.
Способ приготовления:
- В небольшую миску добавить козий сыр и греческий йогурт. Смешать компоненты с помощью вилки, чтобы получился мусс.
- Инжир нарезать дольками.
- Выложить мусс из козьего сыра на хлеб. Затем инжир и тимьян. По желанию можно сбрызнуть все медом.
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Бутерброд с козьим сыром и помидорами
Ингредиенты:
- хлеб;
- мусс из козьего сыра – 5 ст. л.;
- помидоры – 5 шт.;
- каперсы или оливки;
- семена граната;
- гранатовый соус;
- тимьян.
Способ приготовления:
- Выложить на хлеб мусс из козьего сыра. Затем дольки помидоров, каперсы и зерна граната.
- Сверху немного полить гранатовым соком и украсить тимьяном.
Бутерброд с хумусом и укропом
Ингредиенты:
- хлеб;
- хумус;
- тонко нарезанная редиска – 4 шт.;
- свежий укроп;
- авокадо – 2 шт.;
- ростки брокколи;
- кунжут;
- соль и черный перец.
Способ приготовления:
- Намазать хумус на хлеб.
- Положить сверху нарезанный редис и укроп, чтобы он прилип к хумусу.
- Затем добавить дольки авокадо и ростки брокколи.
- Посыпать солью, перцем и кунжутом.
Бутерброд с авокадо и лососем
Ингредиенты:
- шпинат;
- оливковое масло;
- филе лосося – 1 шт.;
- хлеб;
- мусс из авокадо;
- укроп;
- морская соль и перец.
Способ приготовления:
- Выложить авокадо на хлеб.
- Налить масло на сковороду, обжарить шпинат на среднем огне. Приправить солью и перцем. Выложить поверх авокадо.
- Протереть сковороду салфеткой и обжарить лосось по 3 минуты с каждой стороны, приправив солью и перцем. Снять с огня и положить на слой шпината.
- Украсить укропом, полить горчицей или соусом из манго.
Рецепты салатов на Новый год 2020, которые станут украшением стола и сделают встречу года белой Крысы по-настоящему яркой, подготовили Факты ICTV.