Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020-го для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020-го составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Новый год 2020 наступает в период между двумя затмения, поэтому неделя будет очень важной. Представители всех знаков почувствуют приближение неизбежных изменений. Кроме того, начнет проявляться склонность к борьбе за идеалы, справедливость и откровенность. Из негативных свойств такого перехода можно отметить категоричность.

Гороскоп для Овнов

Ваш энтузиазм и уверенность заразительны, они привлекают людей, которые оказывают необходимую помощь и поддержку. Появляется страсть к приключениям, ставите перед собой высокие цели, а активность зажигается от идей. Продвигаетесь вверх по социальной лестнице, но с препятствиями. В результате чего возникает раздражение, а это может привести к потере важных контактов и благоприятных возможностей.

Гороскоп для Тельцов

Потакание прихотям и погоня за удовольствиями могут помешать работе. Вы нуждаетесь в восхищении и требуете к себе максимум внимания, а из-за этого возникают недоразумения, особенно с противоположным полом. Постарайтесь ничего не обещать, так как запланированные дела приходится отложить. Неподходящее время для заключения сделок, подписания контрактов и деловых поездок.

Гороскоп для Близнецов

Могут возникнуть ситуации, когда придется подавить интеллектом в себе чувства. Вы хорошо обдумываете то, что необходимо для достижения цели, у вас есть четкое представление о том, в каком направлении вы движетесь и что хотели бы получить в итоге. Сдержанное общение и сосредоточенность на работе замечают окружающие.

Гороскоп для Раков

Самочувствие может ухудшиться, поэтому отдохните столько дней, сколько это возможно. Бурные празднования способствуют нервному переутомлению, из-за чего появляется неуверенность и сомнения. В этот период лучше отказаться от большинства контактов, провести неделю в уединении. Этим вы избавите себя от ссор, недоразумений и необдуманных обещаний. Соблюдайте дистанцию с детьми. Ваш совет может принести вред.

Гороскоп для Львов

Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, премию или шанс продвинуться по карьерной лестнице. Возрастают смелость, решительность и инициативность. Обратите свою самоуверенность на укрепление связей в обществе. Важные переговоры в неформальной обстановке и ответственные выступления принесут успех, если не сразу, то в ближайшем будущем.

Гороскоп для Дев

Ваши разговоры сейчас имеют определенную цель. Из-за этого в личных взаимоотношениях возникают конфликты. Однако общественная деятельность приносит удовольствие. В этот период вы получите шанс реализовать давно намеченные планы или свои творческие инициативы. Появляется возможность решить финансовые проблемы, получить выгодное предложение от деловых партнеров. Вам открываются новые перспективы.

Гороскоп для Весов

Хорошее время для дружеского общения, отдыха, покупки дорогих вещей, а также для улаживания общественных и финансовых дел. Вы воодушевлены и способны зарядить позитивным настроем своих партнеров. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, премию или прибавку к зарплате, а также на идейную поддержку начальника.

Кроме того, нельзя исключать служебный роман на работе.

Гороскоп для Скорпионов

Требовательность к окружающим может обернуться против вас повышением нервозности, беспокойства и ухудшением настроения. Также вы сомневаетесь в своей привлекательности, а это сказывается на настроении. Романтические отношения, личные и деловые встречи могут принести огорчения и разочарования. Однако, если вы направите свой потенциал в работу, то период будет очень продуктивным.

Гороскоп для Стрельцов

Испытываете потребность принять участие в любых ситуациях, где нужны активные действия и применение физических сил. Способны вырваться из тяжелых обстоятельств, обретаете необыкновенную энергию и возможность самореализации. Желаниями движет честолюбие и самоуверенность. Если вам не хватало решимости что-либо осуществить, используйте этот период. При этом возможно сильное внутреннее перенапряжение, в результате – рискуете получить упадок сил и проблемы с сердцем.

Гороскоп для Козерогов

В личных и семейных отношениях у вас появится стремление утвердить свое мнение, интересы и идеи, а это приводит к конфликтным ситуациям. Это период практичности и прекрасных идей: благоприятные дни для посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел. Вам хорошо удается планирование, вынашиваются долгосрочные проекты, испытываете потребность в расширении кругозора.

Гороскоп для Водолеев

Появится желание укрепить отношения, порадовать любимых и близких людей. Пришло время переходить на следующий этап во взаимоотношениях. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку со стороны вышестоящих. Хорошее время для деловых визитов и открытия предприятий.

Гороскоп для Рыб

Решать дела помогут хорошее самочувствие, прилив энергии, ясность ума и свежие идеи. Благоприятное время для начала курса обучения или занятий самообразованием. Возможно коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности, исполнив которые, сможете продвинуться по карьерной лестнице или получить премию. Нельзя исключать небольшие командировки для решения служебных дел.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.