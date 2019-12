Вот и подведены геймерские итоги 2019 года, однако в 2020 году нас ждет множество увлекательных видеоигр и новое поколение консолей, которое обещает превзойти все ожидания.

Чтобы подготовить вас и ваш кошелек к тратам в новом году, Факты ICTV предлагают вам ознакомиться со списком топ-7 самых ожидаемых видеоигр 2020 года.

Doom Eternal

Продолжение весьма удачного перезапуска популярной серии Doom должно ворваться на все актуальные игровые платформы уже в марте.

События Doom Eternal будут разворачиваться спустя какое-то время после первой части. Главный герой очнется после долгого сна лишь для того, чтобы обнаружить, что демоны заполонили Землю, и только он может противостоять им.

Геймплей останется таким же динамичным и дальше будет исповедовать подход “не стой на месте, иначе умрешь”. Агрессивный стиль игры будет лишь поощрять игроков, давая и дополнительную броню, и патроны за казнь демонов.

В недрах ада появятся новые демоны, однако у главного героя будет и много новых “игрушек” в арсенале, чтобы им противостоять. Также всеми любимый истребитель демонов сможет использовать крюк для маневрирования во время сражения и новые ускорители, чтобы совершать рывки.

Ждем от Doom Eternal больше демонов, больше динамики и больше брутальности.

Дата выхода: 20 марта

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Half-life: Alyx

В 2019 году Valve удивила игроков, анонсировав новую видеоигру во вселенной Half-life. И хотя сыграть в нее можно будет, лишь обладая достаточно сильным ПК и шлемом виртуальной реальности, это не уменьшает интереса сообщества.

События Half-life: Alyx расскажут о приключениях Алэкс Вэнс до возвращения Гордона Фримена во второй части серии.

Разработчики называют видеоигру полноценной новой историей во вселенной Half-life, прохождение которой займет около 15 часов, что является очень большим показателем для VR-проектов.

О геймплее видеоигры пока мало что известно, но из первого трейлера заметно, что в ней учитывали особенности игры в виртуальной реальности, и выглядит она просто невероятно.

Например, чтобы перезарядить пистолет, нужно будет достать магазин и вставить его в обойму. Кроме того, можно лишь немного приоткрыть дверь и закинуть в проем гранату.

Если у Valve опять получится применить свою “магию”, то Half-life: Alyx выведет видеоигры в виртуальной реальности на новый уровень, на котором и будет находиться планка для конкурентов.

А пока остается лишь скрестить пальцы и надеяться, что успех или провал Half-life: Alyx никак не повлияет на выход третей части серии.

Дата выхода: март

Платформы: ПК

Cyberpunk 2077

После невероятного успеха с серией Ведьмак польская студия CD Projekt RED решила преподнести игрокам что-то такое сногсшибательное в 2020 году в виде видеоигры Cyberpunk 2077.

Игрокам предстоит взять на себя роль Наемника Ви, внешность которого можно полностью настроить перед началом игры. Разработчики пытаются держать детали сюжета в секрете, однако известно, что большую роль в нем будет играть персонаж Киану Ривза по имени Джонни Сильверхенд.

Действия будут происходить в городе Найт-сити, где кибернетические модификации людей стали обычным делом, а для местных банд они принесли новые источники дохода и причины лишний раз косо взглянуть на конкурентов.

Разработчики обещают, что мир будет не такой большой, как в последнем Ведьмаке, однако в нем будет достаточно места для реализации всех прихотей игроков.

Не стесняются CD Projekt RED удивлять игроков геймплеем Cyberpunk 2077, ведь в нем лежит его основная фишка. Видеоигра должна стать классической RPG, в которой решения игрока будут менять ход заданий, а также сюжета.

Кроме того, в зависимости от развития персонажа, целые задания будут преображаться, ведь обмануть врага и взломать его системы – не то же самое, что использовать грубую силу при каждой возможности. Также Cyberpunk 2077 можно будет завершить без убийств, если у вас будет такое желание.

Даже если видеоигра получится далеко не самой длинной, игроков должна ждать просто огромная реиграбельность за счет разнообразных заданий и достаточно большого дерева умений персонажа.

Дата выхода: 16 апреля

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

The Last of Us Part II

Легендарные Naughty Dog и их The Last of Us Part II готовятся удивить игроков незадолго до E3 2020. Первая часть стала абсолютным хитом и поразила игроков тем, как видеоигры способны подавать историю.

События The Last of Us Part II будут происходить спустя пять лет после оригинала. Игроки возьмут под контроль повзрослевшую Элли, для которой жизнь в населенном зараженными мире стала обычным делом.

Разработчики хотели умножить на два все, что было в оригинале, и подать это в абсолютно других красках. К примеру, у игроков появится возможность ползать, что позволит Элли прятаться под машинами или в высокой траве.

Кроме того, намного интереснее станут и рукопашные сражения, поскольку главная героиня сможет элегантно уходить от ударов врагов. Однако и у недругов возможностей для поиска и противостояния Элли будет больше.

У виживших будут собаки, которые могут не только находить девушку по запаху, но и убежать от которых будет намного сложнее. Также появятся и новые зараженные, которые послужат настоящим испытанием даже для ветеранов игры.

Разработчики обещают, что игра останется линейной, однако теперь будет разбита на локации, которые будут намного разнообразнее и больше, что позволит дольше их исследовать.

Кроме того, уже известно, что сетевой игры в The Last of Us Part II не будет, поскольку проект и без нее получается просто огромным.

Дата выхода: 29 мая

Платформы: PlayStation 4

Ghost of Tsushima

Еще одним сильным эксклюзивом на PlayStation 4 в 2020 году станет видеоигра Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch, известной серией Infamous.

Однако в этот раз вместо “супергеройского комикса” игрокам предложат настоящий самурайский боевик, действие которого будет разворачиваться в Японии в 1274 году, во время первого вторжения монголов в страну.

Под управлением игроков окажется Джин Сакай – самурай, который изучает стиль призрака для противостояния угрозе.

Ghost of Tsushima сочетает в себе Stealth и Action-Adventure, однако и тут умудряется сделать геймплей весьма уникальным. Дело в том, что разработчики вдохновлялись классическими фильмами и историями про самураев и пришли к выводу, что такие сражения зачастую решаются всего одним ударом.

Вот и новая видеоигра будет исповедовать подобную философию. То есть не стоит ждать затяжных и эффектных сражений. Вместо этого здесь придется выжидать хода своего соперника, понимать, где и когда он открывается. Сражения с большинством противников будут заканчиваться так же быстро, как и начинаются.

Дата выхода: лето

Платформы: PlayStation 4

Halo Infinite

Не обойдем вниманием мы и видеоигры, о которых пока хоть и мало известно, но на которые обязательно нужно обратить свое внимание. Все дело в том, что они станут первыми представителями нового поколения игровых платформ, которые появятся уже в конце 2020 года.

Первой такой видеоигрой станет Halo Infinite, которая вновь сосредоточит историю на Мастере Чифе и кольце Halo. Сюжетно она продолжит повествование Halo 5: Guardians.

Известно, что для разработки проекта задействовали абсолютно новый движок под названием Slipspace, который должен показать мощь Xbox Series X.

Разработчики прислушались к отзывам фанатов и решили вернуть возможность прохождения видеоигры на разделенном экране.

К сожалению, пока это все, что известно о новом проекте от 343 Industries, однако можно с уверенностью сказать, что игроков ждет больше новостей в 2020 году.

Дата выхода: в конце года

Платформы: Xbox Series X, ПК

Godfall

А вторым новичком в 2020 году, который закрывает наш список, будет Godfall, который должен стать одной из первых видеоигр на PlayStation 5.

О сюжете видеоигры мало что известно, но разработчики немного рассказали игрокам о том, чего стоит ожидать от нее.

Godfall должен стать смесью жанров Hack and Slash и ARPG, который называют Looter-Slasher. Известно, что игроков будут поощрять за агрессивный, но обдуманный стиль. Главным фокусом видеоигры будет ближний бой и, хотя у персонажей будет оружие дальнего боя, его эффективность будет намного меньше.

Интересным фактом является то, что проект разрабатывался для кооперативного прохождения до трех игроков. Для этого даже создали специальную модель поведения врагов, которая будет меняться в зависимости от того, сколько людей играет.

Всего в Godfall на выходе будет три класса, каждый из которых обладает своими умениями и может носить до двух оружий. Также в видеоигре будут применяться все “фишки” нового контроллера PlayStation 5. Разработчики уверяют, что игроки даже смогут по ощущениям отличить, по какому покрытию передвигается персонаж.

Дата выхода: в конце года

Платформы: PlayStation 5, ПК

Владислав Бомбела

Видео: Bethesda Softworks, Valve, Cyberpunk 2077, PlayStation, HALO