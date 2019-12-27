О модных стрижках 2020 года, подводных камнях трендов, секретах выбора причесок и мастеров – в материале Фактов ICTV.

Если потратить какое-то время на размышления о трендах в стрижках на 2020 год, то можно понять, что модные мужские стрижки меняются так же часто, как и модные тенденции.

Ежегодно появляется множество новых причесок, и все они рекламируются как новый супертренд. Может, так и есть – но надолго ли?..

Ключ к тому, чтобы ваша стрижка не выглядела устаревшей на следующей неделе – выбрать то, что выдержит испытание временем. Также стоит узнать тип стрижек, который подойдет вашей конкретной форме лица и структуре волос.

Тем не менее эта задача не всегда является легкой для непрофессионала. Вот почему Факты ICTV обратились за руководством о самых модных мужских стрижках 2020 года к парикмахеру гранд-мастеру и сооснователю барбершопа Rebel Сергею Сердинскому.

Модные мужские стрижки 2020

Стрижки модерн

В новом году мужчины продолжат носить стрижки модерн вроде Pompadour, Disconnected Undercut, Thick Brushed Back Hair и другие. Эти прически имеют множество вариаций, благодаря чему всегда можно подобрать что-то для себя.

Однако стоит учесть очень важный момент – обычный клиент, сделав себе такую стрижку, столкнется со сложностью ее укладки своими силами дома.

– Большинство мужчин, 80% клиентов барбершопов, хотели бы сильно не заморачиваться и, проснувшись утром, провести рукой по волосам и пойти по своим делам.

Классическая стрижка ножницами по форме

Эта прическа очень практичная – хорошо зарастает от 1,5 до 2 месяцев. Классическую стрижку выбирают в основном люди из делового мира. Правда, и там сейчас отдают все больше предпочтение коротко выстриженным бокам.

– Но те, кто хочет выглядеть согласно классическому дресс-коду делового мира, выбирают классическую форму.

Crop

Одна из самых популярных стрижек, которые выбирали в 2019 году, и тренд на нее сохранится в следующем. Коротко по бокам – это практичность, короткая челка открывает лицо, что придает уверенности пользователю стрижки.

Если мастер правильно простригает верх структурированными срезами, то ее можно использовать без укладочных средств, она сама ложится рваными прядями.

– В зимний период эту стрижку можно сделать короче для удобства при ношении шапки.

Подводные камни трендов

Photoshop в трендах

Начнем рассказывать о современном мире стрижек с подводных камней. Сейчас на рынке можно встретить фотографии причесок, которые выставляются так, якобы над ними работала исключительно рука мастера, хотя на самом деле использовался Photoshop. Ясно, что конкуренцию и желание выделиться никто не отменял, но все же стоит более реалистично смотреть на вещи.

– Некоторые позволяют себе играть не по правилам. Считаю, что это плохой подход, так как, придя к такому мастеру, можно не получить того, что ожидал.

Без Photoshop – слева, с применением Photoshop – справа.

Hair tattoo

Интернет в наше время пестрит фотографиями с арт-стрижками, где на короткой основе выбриты креативные узоры. На снимках действительно смотрится круто, но это достаточно непрактичная стрижка. Спустя два-три дня волосы зарастают неравномерно, и на голове образуется своего рода бесформенная плешь.

– Такое выстригание нуждается в постоянной корректировке. Сейчас Hair tattoo уже не пользуется такой популярностью.

Как выбрать модную стрижку

Здесь нужно учитывать очень много факторов – привычно ли клиенту использовать дома фен для сушки волос, пользуется ли он укладывающим средством для моделирования своей прически.

При выборе стрижки нужно учитывать форму головы, черепа, структуру волос.

– Не всегда людям подойдет стрижка, которую они приносят показать на фотографии. Это связано со структурой волос, как они отрастают, связано с вихрями и другими факторами.

Если вы хотите трендовую стрижку, но не используете фен и укладывающие средства – единственный вариант – найти действительно хорошего мастера, который прострижет так, чтобы прическа смотрелась хорошо и без дополнительных усилий.

Как выбрать мастера

Мастер должен поинтересоваться пожеланиями клиента к своей будущей стрижке, чтобы понять, насколько она подходит ему. Также он должен узнать, готов ли будущий пользователь прически тратить силы на укладку. Парикмахер должен вступить в обсуждение с клиентом и иметь для него много вариантов.

Через месяц мастер должен узнать, как стрижка носилась, удобно ли было укладывать, через какое время пользователь уже не смог с ней справиться.

В барбершопе Rebel все мастера проходят очень тщательный отбор. Они профессионалы, которые могут не только стричь, но и обучать людей. Для поднятия уровня мастеров в барбершопе Rebel проходят внутренние мастер-классы.

– Каждый из кандидатов на место мастера стрижет сначала гранд-мастера и только после этого получает возможность поработать с клиентом.

О барбершопе Rebel

Почему Rebel? В каждом мужчине есть этот “rebel”, что в переводе означает “бунтарь”. Интерьер и атмосфера барбершопа соответствует этому названию.































Модные мужские стрижки 2020 от барбершопа Rebel / 8 фотографий

За каждым из пяти кресел стоит профессиональный мастер, но не работают те, кто считает, что им некуда выше расти.

В Rebel уважают индивидуальный подход к клиенту и обсуждение. Именно так рождаются самые удобные образы, с которыми человек ходит очень долго.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💈REBEL barbershop 💈 (@rebel_barbershop_) 25 Дек 2019 в 9:03 PST

Барбершоп находится в самом центре Киева – на ул. Большая Васильковская, 18 (станция метро Площадь Льва Толстого).

Фото: Rebel, Barbersinctv