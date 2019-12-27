31 декабря в этом году будет необычно теплым. Какой будет погода на Новый год 2020 – читайте в материале Фактов ICTV.
Погода на Новый год 2020 не порадует украинцев снегом и настоящими зимними морозами.
В этом году декабрь оказался как никогда теплым. Температура воздуха побила несколько рекордов и месяц стал одним из самых теплых за столетие.
Какой будет погода на Новый год 2020, гадают народные синоптики, но метеорологи уже составили приблизительный прогноз.
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На Новый год ожидается облачная с прояснениями и теплая погода.
31 декабря по всей территории страны будет плюсовая температура.
В западной части Украины будет 2-4°С тепла, без осадков.
В Центре и на Юге 5-6°С тепла. Осадки в этой части не ожидаются.
На Востоке от 0 до 3°С тепла и без осадков.
В Киеве и на севере ожидается облачная с прояснениями, а столбики термометров покажут от 2 до 4°С .
К слову, Факты ICTV также рассказывали, какой будет погода в Египте на Новый год. Именно здесь украинцы любят отмечать праздник – возле пальм и экзотики.