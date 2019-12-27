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Факты / Lifestyle

Простые рецепты салатов на Новый год 2020

Рецепты салатов на Новый год 2020, которые станут украшением стола и сделают встречу года Белой Крысы по-настоящему яркой, подготовили Факты ICTV.

Простые рецепты салатов на Новый год 2020

Если вы решили оставить в прошлом традиции готовить оливье и селедку под шубой, то запоминайте пятерку необычных салатов на Новый год 2020.

Они прекрасно дополнят ваше новогоднее меню!

Салат с курицей на Новый год 2020

Ингредиенты на 3-4 порции:

  • 300 г куриной грудки;
  • 150 г твердого сыра;
  • 4 яйца;
  • 1 морковка;
  • 1 киви;
  • 100 г консервированной кукурузы;
  • 3 ст. л. майонеза.

 

Приготовление:

1. Морковь и куриную грудку отварите до готовности, яйца сварите вкрутую (7-9 минут), это можно сделать заранее.

2. Твердый сыр и морковь натрите на мелкой терке. На такой же терке натрите и яйца.

3. Куриную грудку порежьте кубиками или разделите на волокна, как вам больше нравится.

4. Начинайте выкладывать салат. Возьмите плоскую тарелку, в середину поставьте сервировочное кольцо. Вокруг кольца выложите яйца и смажьте майонезом.

5. Сверху выложите измельченную куриную грудку и также смажьте майонезом. Следующий слой – морковь.

6. Далее – тертый твердый сыр, который обильно смажьте майонезом.

7. Сверху украсьте салат тонкими пластинами киви и кукурузой.

Салат Фейерверк

Ингредиенты:

  • 200 г ветчины;
  • 4 куриные яйца;
  • 2 помидора;
  • луковица;
  • 3 болгарских перца;
  • майонез — по вкусу.

 

Приготовление:

1. Яйца сварите вкрутую, очистите. Отделите белки от желтков. Первые нарежьте соломкой, вторые разотрите в крошку. У перцев срежьте хвостики и удалите семечки. Ветчину, лук, томаты и перцы нарежьте тонкими ломтиками.

2. Выложите все компоненты по кругу в несколько слоев. Сначала чередуйте мясо и лук, затем перец и белки. Последним ярусом выложите помидоры, между которым выдавите полоски майонеза.

3. Верхушку салата украсьте тертыми желтками. Чтобы лук не испортил вкус, предварительно залейте его кипятком, оставьте на 5 минут и промойте холодной водой.

Свекольные елочки

Ингредиенты на 6 порций:

  • 6 небольших свеклы;
  • 150 г мягкой брынзы;
  • 1 авокадо;
  • 1 ч. л. густой сметаны;
  • 1 ч. л. лимонной цедры;
  • 1 ч. л. лимонного сока;
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

 

Приготовление:

1. Свеклу отварить в мундире, остудить, очистить от кожуры. Нарезать пластами толщиной 3 мм. Посолить и поперчить по вкусу.

2. В одной миске смешать брынзу с цедрой лимона, измельченным чесноком и молотым перцем. В другой посуде смешать мякоть авокадо, добавить сметану, молотый перец и тщательно размять вилкой.

3. Сделать елочки двух видов с разной начинкой. Выкладывать на каждый свекольный кружочек немного начинки, взяв за основу самый широкий пласт, чтобы елочки получились устойчивыми. Каждую конструкцию скрепить с помощью шпажки.

4. Готовые елочки украсить зеленью.

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Салат Первый снег

Ингредиенты:

  • 200 г любого отварного мяса, кроме курицы;
  • 3 вареных яйца;
  • 80 г твердого сыра;
  • 40 г грецких орехов;
  • виноград без косточек;
  • майонез и соль – по вкусу.

 

Приготовление:

1. Мясо и яйца порезать соломкой, сыр натереть, орехи порубить. Каждый ингредиент отдельно (сыр немного оставить для украшения) перемешать с майонезом и при желании чуть посолить.

2. Выложить слоями: мясо, орехи, сыр, яйца. Края салата обсыпать сыром.

3. На верх выложить половинки винограда, снежинки из сыра.

Оливье с креветками

Свежие огурцы, авокадо и креветки делают блюдо нежным и легким.

Ингредиенты:

  • 250 г креветок (свежемороженых);
  • 2 авокадо;
  • 2 свежих огурца;
  • одна большая морковка;
  • 150 г консервированного горошка;
  • 8 перепелиных яиц;
  • луковица;
  • яйцо куриное;
  • 155 мл масла оливкового;
  • 1 ч. л. сахара;
  • по 1,5 ч. л. горчицы и лимонного сока;
  • соль с пряностями, 2 ч. л. молотого черного перца.

Приготовление:

1. Отварить морковь в течение 25 минут, вынуть, остудить, очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками.

2. Для приготовления домашнего майонеза в емкость для блендера поместить горчицу, 0,5 ч. л. соли и черного перца. Добавить куриное яйцо и взбить. Постепенно добавить 140 мл растительного масла, продолжая взбивать. Довести массу до однородного состояния. Выжать с лимона 1,5 ч. л. сока, добавить в майонез, еще раз взбить.

3. Поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до кипения, посолить, положить креветки. Выключить огонь и оставить на 5-7 минут. Откинуть креветки на дуршлаг, остудить и почистить.

4. Перепелиные яйца отварить в течение 3 минут, почистить, разрезать на четыре части. Помыть авокадо, удалить кожицу и косточку, нарезать кубиками. Огурец тоже нарезать кубиками, луковицу мелко нашинковать.

5. В отдельной посуде смешать яйца, морковь, зеленый горошек, нарезанный огурец, кубики авокадо и креветки. Присолить, поперчить, добавить майонез и перемешать.

Где будете встречать Новый год?

Результаты

Подробнее о том, какие блюда можно приготовить на Новый год 2020, смотрите в нашем материале.

Фото и рецепты: Dreamstime, rutxt.ru, takprosto.cc

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