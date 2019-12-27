Рецепты салатов на Новый год 2020, которые станут украшением стола и сделают встречу года Белой Крысы по-настоящему яркой, подготовили Факты ICTV.
Если вы решили оставить в прошлом традиции готовить оливье и селедку под шубой, то запоминайте пятерку необычных салатов на Новый год 2020.
Они прекрасно дополнят ваше новогоднее меню!
Салат с курицей на Новый год 2020
Ингредиенты на 3-4 порции:
- 300 г куриной грудки;
- 150 г твердого сыра;
- 4 яйца;
- 1 морковка;
- 1 киви;
- 100 г консервированной кукурузы;
- 3 ст. л. майонеза.
Приготовление:
1. Морковь и куриную грудку отварите до готовности, яйца сварите вкрутую (7-9 минут), это можно сделать заранее.
2. Твердый сыр и морковь натрите на мелкой терке. На такой же терке натрите и яйца.
3. Куриную грудку порежьте кубиками или разделите на волокна, как вам больше нравится.
4. Начинайте выкладывать салат. Возьмите плоскую тарелку, в середину поставьте сервировочное кольцо. Вокруг кольца выложите яйца и смажьте майонезом.
5. Сверху выложите измельченную куриную грудку и также смажьте майонезом. Следующий слой – морковь.
6. Далее – тертый твердый сыр, который обильно смажьте майонезом.
7. Сверху украсьте салат тонкими пластинами киви и кукурузой.
Салат Фейерверк
Ингредиенты:
- 200 г ветчины;
- 4 куриные яйца;
- 2 помидора;
- луковица;
- 3 болгарских перца;
- майонез — по вкусу.
Приготовление:
1. Яйца сварите вкрутую, очистите. Отделите белки от желтков. Первые нарежьте соломкой, вторые разотрите в крошку. У перцев срежьте хвостики и удалите семечки. Ветчину, лук, томаты и перцы нарежьте тонкими ломтиками.
2. Выложите все компоненты по кругу в несколько слоев. Сначала чередуйте мясо и лук, затем перец и белки. Последним ярусом выложите помидоры, между которым выдавите полоски майонеза.
3. Верхушку салата украсьте тертыми желтками. Чтобы лук не испортил вкус, предварительно залейте его кипятком, оставьте на 5 минут и промойте холодной водой.
Свекольные елочки
Ингредиенты на 6 порций:
- 6 небольших свеклы;
- 150 г мягкой брынзы;
- 1 авокадо;
- 1 ч. л. густой сметаны;
- 1 ч. л. лимонной цедры;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- соль, перец, зелень – по вкусу.
Приготовление:
1. Свеклу отварить в мундире, остудить, очистить от кожуры. Нарезать пластами толщиной 3 мм. Посолить и поперчить по вкусу.
2. В одной миске смешать брынзу с цедрой лимона, измельченным чесноком и молотым перцем. В другой посуде смешать мякоть авокадо, добавить сметану, молотый перец и тщательно размять вилкой.
3. Сделать елочки двух видов с разной начинкой. Выкладывать на каждый свекольный кружочек немного начинки, взяв за основу самый широкий пласт, чтобы елочки получились устойчивыми. Каждую конструкцию скрепить с помощью шпажки.
4. Готовые елочки украсить зеленью.
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Салат Первый снег
Ингредиенты:
- 200 г любого отварного мяса, кроме курицы;
- 3 вареных яйца;
- 80 г твердого сыра;
- 40 г грецких орехов;
- виноград без косточек;
- майонез и соль – по вкусу.
Приготовление:
1. Мясо и яйца порезать соломкой, сыр натереть, орехи порубить. Каждый ингредиент отдельно (сыр немного оставить для украшения) перемешать с майонезом и при желании чуть посолить.
2. Выложить слоями: мясо, орехи, сыр, яйца. Края салата обсыпать сыром.
3. На верх выложить половинки винограда, снежинки из сыра.
Оливье с креветками
Свежие огурцы, авокадо и креветки делают блюдо нежным и легким.
Ингредиенты:
- 250 г креветок (свежемороженых);
- 2 авокадо;
- 2 свежих огурца;
- одна большая морковка;
- 150 г консервированного горошка;
- 8 перепелиных яиц;
- луковица;
- яйцо куриное;
- 155 мл масла оливкового;
- 1 ч. л. сахара;
- по 1,5 ч. л. горчицы и лимонного сока;
- соль с пряностями, 2 ч. л. молотого черного перца.
Приготовление:
1. Отварить морковь в течение 25 минут, вынуть, остудить, очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками.
2. Для приготовления домашнего майонеза в емкость для блендера поместить горчицу, 0,5 ч. л. соли и черного перца. Добавить куриное яйцо и взбить. Постепенно добавить 140 мл растительного масла, продолжая взбивать. Довести массу до однородного состояния. Выжать с лимона 1,5 ч. л. сока, добавить в майонез, еще раз взбить.
3. Поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до кипения, посолить, положить креветки. Выключить огонь и оставить на 5-7 минут. Откинуть креветки на дуршлаг, остудить и почистить.
4. Перепелиные яйца отварить в течение 3 минут, почистить, разрезать на четыре части. Помыть авокадо, удалить кожицу и косточку, нарезать кубиками. Огурец тоже нарезать кубиками, луковицу мелко нашинковать.
5. В отдельной посуде смешать яйца, морковь, зеленый горошек, нарезанный огурец, кубики авокадо и креветки. Присолить, поперчить, добавить майонез и перемешать.
Где будете встречать Новый год?
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Фото и рецепты: Dreamstime, rutxt.ru, takprosto.cc