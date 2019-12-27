Что чаще всего покупают украинцы на Новый год – смотрите в материале Фактов ICTV.

Аналитики площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что первая волна новогодних заказов приходится на начало ноября, когда выбирают корпоративные подарки для сотрудников и партнеров.

В этом году в тренде наборы сладостей ручной работы (необычные соусы, варенье, имбирные пряники), флорариумы с суккулентами и зимним декором, а также изделия из кожи: картхолдеры, зажимы для денег, портмоне.

С середины ноября украинцы заказывали новогодние украшения.

Покупали праздничные композиции на стол из еловых веток со свечами и венки ручной работы для дверей. В этом году особенно популярны изделия с декором в единой цветовой гамме, с эффектом заснеженности.

Средний чек — около 500 грн.

В топе запросов и разные изделия с мышками, символом 2020 года.

Это может быть мыло, свечи, подушки, броши. Мастера создали целые коллекции елочных и детских игрушек – из дерева и хлопка, а также вязаные или валяные из шерсти.

Стоят они от 15 до 600 грн за штуку.







Шины, венки и сладости: что покупают украинцы на Новый год / 2 фотографии

По сравнению с прошлым годом, цены на авторские товары особо не изменились.

– Цены на авторские товары по сравнению с прошлым годом почти не изменились и на один подарок тратят около 550 грн. Но перед новогодними праздниками растет количество заказов и на милые мелочи, которые стоят около 50 грн. Например, пряники с ручной росписью, декоративные свечи, мыло в виде символа будущего года и деревянные открытки, – рассказывает Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров от мастеров и локальных брендов Crafta.ua.

Женщины покупают игрушки и одежду, мужчины – технику и батарейки

По данным крупнейшего украинского маркетплейса Prom.ua, в декабре количество заказов увеличивается в 1,5 раза по сравнению с другими месяцами.

Покупают все – зимнюю одежду, платья, детские подарки, новогодние украшения, а также шины, батарейки, комплектующие к технике и электронике.

Женщины тратят около 778 грн на новогодние закупки, а мужчины больше – 1 218 грн.

Даже выбирая один и тот же товар, женщины находят более выгодные предложения. Так, на чехлы для смартфонов они тратят, в среднем, 207 грн, а мужчины – 235 грн.

Женщины готовятся к праздникам, а мужчины – к будням. В топе декабрьских покупок у женщин – зимняя одежда для себя и детей, новогодние украшения, детские подарки и упаковка, а также парфюмерия.

В то время, как мужчины заказывают в интернете комплектующие для техники, смартфоны, фитнес-браслеты, кроссовки и ботинки, шины и интимные игрушки.

Мы также писали о том, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год 2020.