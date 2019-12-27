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В Казахстане разбился Fokker-100 Bek Air: что известно о самолете и компании

Возле Алматы в Казахстане разбился пассажирский самолет Fokker-100 компании Bek Air. Что известно об авиалиниях и воздушном судне – читайте на Фактах ICTV.

Fokker-100 Bek Air

В Казахстане разбился пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. В результате аварии 14 человек погибли на месте, 35 были госпитализированы.

Позже стало известно, что один человек умер в больнице.

Читайте: Авиакатастрофа в Казахстане: первое видео с места крушения

До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Факты ICTV собрали все, что известно о воздушных суднах Fokker-100 и компании Bek Air.

Что известно о самолете Fokker-100

Fokker-100 является узкофюзеляжным среднемагистральный пассажирский самолетом, который производится нидерландской авиастроительной компанией Фоккер. Первый полет состоялся в 1986 году.

Самолет вмещает в себя максимум 107 пассажиров. Размах крыльев Fokker-100 составляет 28,08 метров.

В судне в качестве силовой установки используются два турбовентиляторных двигателя Rolls-Royce Tay Mk 620-15.

Фирма обанкротилась в 1996 году. Производство самолетов Fokker-100 завершилось в 1997 году, всего было произведено 283 воздушных судна.

В общей сложности в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 16 самолетов.

Что известно об авиакомпании Bek Air

Bek Air – казахстанская авиакомпания, которая была основана в 1999 году и в настоящий момент занимает второе место в стране по внутренним перевозкам.

Парк авиакомпании насчитывает девять самолетов Fokker-100.

За время существования Bek Air произошло три инцидента, включая авиакатастрофу 27 декабря возле Алматы. В двух других случаях была аварийная посадка и поломка шасси.

Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. Сразу после взлета самолет потерял высоту и столкнулся с двухэтажным строением.

Фото: Dreamstime

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