О влиянии коридора затмений, а также о том, как с этим справиться – читайте в материале Фактов ICTV.

Коридор затмений зимы 2019-2020 открывает Кольцевое Солнечное затмение 26 декабря 2019 года в Козероге, закрывает Полутеневое Лунное затмение в Раке 10 января 2020.

Семейные вопросы становятся главными, но решить их до 11 января, не представляется возможным. Гораздо легче дела обстоят в карьере, социальных и общественных делах.

3 января – важная дата, которая является срединной точкой между затмениями. В этот день Овнам и Стрельцам нужно быть очень осторожными.

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В этот период лучше не начинать новые дела, не принимать важные решения и не ехать в длительное путешествие.

В день Полнолуния и особенно когда Полнолуние приходится на Лунное затмение, усиливаются подсознательные реакции, психо-эмоциональное состояние людей может иметь ярко выраженный негативный характер.

Каждый человек может обезопасить себя от влияния затмения, если последуют ряду полезных советов:

не перегружайте себя домашними и бытовыми проблемами;

за три дня до лунного затмения откажитесь от употребления алкоголя и мяса;

за час до затмения медленно выпейте стакан кипяченой воды;

примите контрастный душ;

наденьте свободную одежду;

Подобные действия помогут вам сгладить роковое влияние лунного затмения на человека.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2019.