Фотозона на Новый год 2020: 5 идей

Ваши новогодние фото соберут сотни лайков в соцсетях, если вы сделаете их на фоне крутой локации. Как обустроить в доме креативную фотозону на Новый год 2020 для ярких праздников и удачных снимков – в материале Фактов ICTV.

Еще немного и начнется сезон охоты на стильные новогодние фото. Чтобы получить памятный снимок и эффектное фото для соцсетей, многие подыскивают выигрышные локации, прибегают к услугам профессиональных фотографов. Но сделать крутую фотозону можно и у себя дома. Идеи, которые стоит воплотить в жизнь в 2020 году:

Белая елка

В 2020-м править балом будет белая металлическая Крыса. Поэтому белый цвет считается самым модным в наступающем году. Обыграйте его в декоре фотозоны. Используйте белую елку: пусть она украсит ваш дом вместо традиционной зеленой красавицы. Ей “к лицу” серебристые и золотые украшения: шары, банты, дождик, бусы, гирлянды.

Продумайте задний план. Даже самая красивая елка на фоне ободранных обоев будет смотреться нелепо. Выберете уютный однотонный уголок. Добавьте интересные детали: канделябры, ангелочков, свечи, подарочные белые коробки, перевязанные праздничными бантами. В такой фотозоне каждый будет казаться ангелочком.

Читайте: Украшения на Новый год 2020 своими руками: лучшие идеи

У новогоднего вигвама

Мода на индейские вигвамы пришла к нам с Запада: такие палатки любят ставить в детской на Рождество. Вигвам можно купить (от 500 грн) или соорудить самостоятельно. Для этого понадобятся 4 палки с круглым сечением, плотная ткань, веревка, ножницы, нитки, свободное время и талантливые руки.

Сначала нужно скрепить палки, чтобы получилась основа. А затем раскроить ткань и закрепить ее на каркасе. Волшебство придет в ваш дом ночью, если декорировать вигвам гирляндой. Можно забраться в магический домик и устроить ночную фотосессию в таинственных огнях. Компанию вигваму составит елка, еловые венки или сосновые ветви.

Фотозона с фальш-камином

Камин на фото заряжает новогодним настроением, передает атмосферу праздника и уюта. Не все знают, но на большинстве новогодних снимков используют фальш-камины, которые изготавливают из картона. Как сделать фотозону на Новый год 2020? Вы сможете создать ее дома за один день.

Достаточно вооружиться картонными коробками, скотчем, клеем, ножницами, крафтовой бумагой или обоями. Сначала создают каркас из картона, а затем обклеивают его обоями с кирпичиками. А дальше дело за декором: расставляем свечи, канделябры, вешаем гирлянды и рождественские носки. Можно положить настоящие бревнышки в камин, а рядом поставить светодиодные свечи, которые имитируют огонь.

Скандинавский хюгге

Этот стиль любит спокойствие и умеренность. От него веет умиротворением. Плетеные корзинки, хенд-мейд из мешковины, деревянные поделки, палочки корицы, высушенные апельсины. Мягкий пледик и вязаная подушка.

Никаких кричащих цветов, только спокойная цветовая гамма: белый, коричневый, бежевый, серый. Небольшие елочки без излишнего декора, но в оригинальных плетеных корзинках. В идеале – хвойное живое деревце в горшке.

Фотозона с контрастными акцентами

Это игра двух цветов, которые перекликаются между собой и задают тон фотозоне. Найдите в доме уголок с нейтральным фоном, без пестрых обоев. Не бойтесь добавить магии: декорируйте стену сверкающей гирляндой. Выберите два главных цвета и сделайте яркие акценты: красный пледик, подушка с ярким орнаментом, красная коробка, перевязанная ленточкой.

Кстати, раньше Факты ICTV рассказали, как украсить комнату на Новый год 2020.