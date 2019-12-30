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Факты / Lifestyle

Маникюр на Новый год 2020 на короткие ногти

Идеи маникюра на короткие ногти на Новый год 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.

Маникюр на Новый год 2020 на короткие ногти

Новогодний маникюр на короткие ногти – это то, что придаст вашему образу элегантности и изюминки.

Короткий маникюр выглядит естественнее, к тому же он удобен в повседневной жизни. А в новогоднюю ночь, когда мы обычно суетимся, аккуратный маникюр короткой длины будет еще более уместным.

Мы собрали для вас тематические идеи маникюра на Новый год 2020.

Маникюр на Новый год 2020 на короткие ногти / 9 фотографий

Если вы не хотите в дизайне маникюра использовать новогодний стиль, предлагаем вам подборку сдержанного и нежного маникюра, который идеально дополнит ваш образ.

Маникюр на Новый год 2020 на короткие ногти / 9 фотографий

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Маникюр на Новый год 2020 на короткие ногти / 8 фотографий

Напомним, маникюр на Новый год 2020 имеет свои трендовые особенности. Факты ICTV собрали лучшие идеи стильного дизайна ногтей для главной вечеринки зимы.

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