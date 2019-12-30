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Селедка под шубой – пошаговый видео рецепт

Как приготовить селедку под шубой – пошаговый видео рецепт любимого новогоднего салата.

Селедка под шубой – пошаговый видео рецепт

Сельдь под шубой – один из любимых традиционных новогодних салатов, вечный конкурент Оливье. Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт салата Сельдь под шубой.

Ингридиенты:

  • Сельдь  2 шт;
  • Свекла (вареная) 4 шт;
  • Картофель (вареный) 3 шт;
  • Морковь (вареная) 3 шт;
  • Лук репчатый  0,5 шт;
  • Яйцо куриное (вареное) 5 шт;
  • Майонез с перепелиным яйцом по вкусу;
  • Веточка укропа 1 шт.

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Пошаговый рецепт:

Сельдь разделать на филе без кожи и костей. Нарезать небольшими кубиками.

Дно салатника смазать майонезом. Все слои смазывать майонезом.

Выложить картофель, тертый на крупной терке. Майонез.

Второй слой: сельдь и мелко нарезанный репчатый лук. Майонез.

Третий слой: тертая на средней терке морковь. Майонез.

Четвертый слой: тертые на средней терке 3 вареных яйца. Майонез.

Последний слой: тертая на средней терке вареная свекла. Майонез.

Для украшения салата, отдельно потереть яичный белок и желток. Украсить салат.

Фото: Dreamstime

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