Селедка под шубой – пошаговый видео рецепт

Как приготовить селедку под шубой – пошаговый видео рецепт любимого новогоднего салата.
Сельдь под шубой – один из любимых традиционных новогодних салатов, вечный конкурент Оливье. Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт салата Сельдь под шубой.
Ингридиенты:
- Сельдь 2 шт;
- Свекла (вареная) 4 шт;
- Картофель (вареный) 3 шт;
- Морковь (вареная) 3 шт;
- Лук репчатый 0,5 шт;
- Яйцо куриное (вареное) 5 шт;
- Майонез с перепелиным яйцом по вкусу;
- Веточка укропа 1 шт.
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Пошаговый рецепт:
Сельдь разделать на филе без кожи и костей. Нарезать небольшими кубиками.
Дно салатника смазать майонезом. Все слои смазывать майонезом.
Выложить картофель, тертый на крупной терке. Майонез.
Второй слой: сельдь и мелко нарезанный репчатый лук. Майонез.
Третий слой: тертая на средней терке морковь. Майонез.
Четвертый слой: тертые на средней терке 3 вареных яйца. Майонез.
Последний слой: тертая на средней терке вареная свекла. Майонез.
Для украшения салата, отдельно потереть яичный белок и желток. Украсить салат.
Что приготовить еще, кроме Селедки пол шубой, смотрите в меню на Новый год 2020.