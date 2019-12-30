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Факты / Lifestyle

Песни на Новый год 2020

Факты ICTV подготовили три музыкальные подборки, которые обеспечат новогоднее настроение.

Песни на Новый год 2020

Музыка – важная составляющая праздника. Мы подобрали наиболее подходящие, по нашему мнению, песни на Новый год 2020 и составили из них три разных списка треков. Один плейлист на Новый год 2020 для предновогодних дел, второй – для праздничного ужина 31 декабря, третий – для ленивого 1 января.

Плейлист 1. Традиционный – для предновогодних дел

С этой музыкальной подборкой даже самые занятые люди начнут планировать встречу Нового года и захотят бежать за подарками. Под эти песни можно украшать елку, готовить праздничный ужин, упаковывать подарки, наряжаться и подписывать открытки.

Плейлист 2. Фоновый – для ужина 31 декабря

Второй плейлист на Новый год 2020 – атмосферные песни, которые подойдут для спокойного ужина с семьей или друзьями. Они не такие известные, как треки из первой подборки, однако передают новогоднее настроение, не слишком акцентируют на себе внимание и дают возможность пообщаться. Вспомните, что хорошего с вами случилось в 2019 году. Составьте планы на следующий год.

Читайте: Меню на Новый год 2020 для праздника дома

Плейлист 3. Утренний – для ленивого 1 января

Многие шутят, что 1 января – самый короткий день в году. Не успел проснуться, как уже вечер. Так позвольте же себе провести его неспешно и под хорошую музыку. Оставьте все дела на потом и позвольте себе полениться. Наслаждайтесь домашним уютом, едой и общением с близкими.

Мы также писали, как украсить комнату на Новый год 2020, чтобы быть в тренде и задобрить хозяйку года – Крысу.

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