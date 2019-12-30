Поздравления с наступающим 2020 годом в смс

Своих близких друзей, родственников и знакомых можно поздравить с Новым годом, отправив СМС. Чтобы ваше сообщение было незабываемым, воспользуйтесь оригинальными текстами из подборки Фактов ICTV.
СМС-поздравления с Новым годом 2020 – это яркий текст, который поднимет настроение знакомым, коллегам, друзьям и родственникам.
В новогоднюю ночь отправьте всем своим знакомым и близким приятное поздравление, а интересные варианты смотрите в нашей подборке.
***
Пусть Новый год скорей настанет
И радость, счастье лишь подарит!
Пусть добрый дедушка седой
Каприз твой выполнит любой!
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Каждый год,
Как торт слоеный:
Слой мороженый, топленый,
Слой клубничный и вишневый,
Сверху сочный слой фруктовый.
Угощайтесь и опять
Новый год мы будем ждать!
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***
Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый —
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день — полней и лучше,
Полней и лучше Новый год…
***
Говорят: под Новый год
Что ни пожелается —
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
***
Друзья! Настал и Новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
***
В качестве поздравления с Новым годом вы можете также отправить известные и любимые строчки песен.
Когда в дом входит год молодой,
А старый уходит вдаль,
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,
Желание загадай.
Смотри с надеждой в ночную синь,
Некрепко ладонь сжимай.
И все, о чем мечталось, проси,
Загадывай и желай.
Снежинка из фильма Чародеи
***
Последний час декабря, замри на миг.
Пускай летят за моря любовь и мир.
И все надежды наши
Пусть сбудутся однажды
В последний час декабря.
Секрет — Последний час декабря
***
Happy New Year,
Happy New Year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend.
Happy New Year,
Happy New Year!
May we all have our hopes, our will to try.
ABBA — Happy New Year
Выбирайте любой текст и смело пишите СМС тем, кого надо поздравить. А если вам нужно развлечь на Новый год детей, то читайте 7 лучших идей для игр, которые ранее опубликовали Факты ICTV.