На новогоднем столе в 2020 году обязательно должны быть блюда, украшенные мышками, ведь это символ приходящего года. Рецепты вкусных салатов читайте в материале Фактов ICTV.

Символом 2020 года по китайскому календарю является белая металлическая Крыса. По традиции, нужно задобрить ее, чтобы будущий год был удачным. Лучший способ это сделать ー приготовить вкусный салат, украсив его маленькими мышками. Факты ICTV предлагают три удачных рецепта салата на Новый год 2020.

Рецепт №1

Первый рецепт на Новый год 2020 ー это салат, оформленный в виде головки сыра, сверху на которой расположились белые мышки. Начинку салата можно менять на свой вкус, главное в этом блюде – декор. Чтобы салат был с разрезом, в блюдо перед формированием слоев вставляем треугольник из картона.

Ингредиенты:

Куриные яйца – 5 шт.

Перепелиные яйца – 4 шт.

Сыр – 200 г

Куриное филе – 500 г

Чеснок – три зубчика

Ананас – 200 г

Майонез – 200 г

Способ приготовления: подготовительный этап

Сначала мы отвариваем яйца и куриное филе до полной готовности в подсоленной воде. Мясо нарезаем мелкими кубиками. Куриные яйца разделяем на желток и белок, измельчаем в отдельные миски. Белок ー с помощью крупной терки, а желток ー мелкой. Сразу откладываем половину измельченного желтка на украшение. Часть сыра нарезаем тонкими кусочками. Откладываем для декора готовые полосы, а остальное натираем на крупной терке. Ананасы нарезаем мелкими кубиками.

Собираем салат

Чтобы собрать салат, необходимо выложить ингредиенты слоями, которые рекомендуется повторить несколько раз:

Куриное филе. Сверху покрываем тонким слоем майонеза. Ананасы. Белок и майонез. Желток и майонез. Посыпаем сыром. Покрываем майонезом, который предварительно смешиваем с измельченным чесноком. Повторить все слои. Сыр на последнем этапе смазываем майонезом без чеснока.

Как украсить

На верхний слой сыра высыпаем остаток желтка, на него выкладываем пласты сыра, которые мы нарезали на этапе подготовки. Далее расставляем мышек.

Мышки делаются из цельных перепелиных яиц. Ножом вырезаем маленькие отверстия, в которые вставляем носик и глазки из горошков черного перца или горчицы. Ушки делаем из кругляшков сыра, а хвостик ー из тонкой полоски.

Рецепт №2

В этот раз мы будем не украшать блюдо мышками, а делать сам салат в форме грызуна.

Ингредиенты:

Картофель отварной – 300 г

Соленые огурцы – 2 шт.

Колбаса докторская или аналог – 300 г

Сыр – 300 г

Маринованные шампиньоны – 1 банка

Луковица – 1 шт.

Яйца куриные вареные – 5 шт.

Майонез

Зелень

Приготовление: подготовительный этап

Картофель и яйца отвариваем до полной готовности, остужаем и натираем на крупной терке. Рекомендуется заранее отделить белки от желтков и натирать их в разные посудины. Часть белка оставить для декора.

Огурцы и колбасу нарезаем мелкими кубиками.

Грибы мелко шинкуем.

Сыр натираем на крупной терке.

Собираем салат

Чтобы собрать салат, необходимо все ингредиенты выложить на плоское блюдо слоями в следующей последовательности: картофель, колбаса, огурцы, грибы, сыр. Каждый слой смазываем майонезом, можно посолить по вкусу.

Как украсить

Придаем салату форму овала, вытянутого с одной стороны. Украшаем белком. Делаем глазки и носик из оливок, а ушки, лапки и хвостик ー из колбасы. Блюдо заполняем зеленью. Дать салату настоятся в холодильнике.

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Рецепт № 3 Салат-закуска

Небольшие мышки будут отлично сочетаться с основным блюдом или напитком. Можно добавлять ингредиенты по своему вкусу. Готовится салат не дольше часа, а получается сытным и вкусным. Редиску по желанию можно заменить на ломтики сыра или колбасы.

Ингредиенты :

Крабовые палочки

Плавленый или сливочный сыр

Куриные яйца

Сыр

Редис, горошки черного перца для украшения

Приготовление

Натираем крабовые палочки в глубокую миску. Чтобы они не ломались и легко натирались, рекомендуется заранее положить в морозильную камеру и дать охладиться. Если хитрость не сработала, и палочки все равно плохо натираются, можно их очень мелко нарезать ножом. Оставить одну целую крабовую палочку для декора. Добавляем в емкость сливочный сыр. Если используете плавленый, то сначала натрите его на мелкой терке. Аккуратно со вкусовыми добавками. Грибной или острый вкус может очень специфично ощущаться в готовом салате. Вареные яйца, очищенные от скорлупы, натираем и добавляем в емкость. Далее солим и добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешиваем и формируем из массы тела мышей. Тонкими полосками нарезаем крабовую палочку – это будут хвостики. Из кругляшков редиски делаем ушки, а из горошка перца – носик и глазки. Блюдо украшаем зеленью, хорошо смотрятся листья салата. Для украшения можно положить небольшие куски сыра.

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