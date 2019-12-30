Один из главных атрибутов праздничного стола на Новый год 2020 остается салат Оливье, который каждая хозяйка готовит по своему уникальному рецепту.
Салат Оливье – мясной салат, который традиционного готовят в странах СНГ на Новый год. В оригинальном рецепте, как его готовил повар Люсьен Оливье, в состав входит жареный рябчик, жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус Провансаль, соус Кабуль. Факты ICTV представляют вам современный рецепт Оливье.
Что понадобиться для салата Оливье:
- отварной картофель – 4 штуки,
- отварная морковь – 2 штуки,
- вареная колбаса Докторская (отварное куриное филе) – 500 г,
- яйца вкрутую – 4 штуки,
- соленые (маринованные) огурцы – 4 штуки,
- консервированный зеленый горошек,
- майонез,
- зелень,
- соль по вкусу;
Для майонеза:
- яичные желтки − 2 штуки,
- оливковое масло − 130 мл,
- горчичный порошок − 0,5 ч. ложки,
- сахар − 0,5 ч. ложки,
- соль − 0,5 ч. ложки.
Способ приготовления салата Оливье:
Шаг 1. Готовим майонез: соединяем все составляющие и взбиваем блендером
Шаг 2. Отваренную картошку, морковь, яйца, огурцы и колбасу нарежьте мелкими кубиками
Шаг 3. Из консервированного горошка сливаем жидкость и добавляем в салат
Шаг 4. Заправляем оливье майонезом, солим и хорошо перемешиваем, выкладываем в форму
Шаг 5. Ставим оливье в холодильник, чтобы он хорошо пропитался
Шаг 6. Перед подачей на стол, салат оливье можно украсить зеленью
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