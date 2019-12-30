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Факты / Lifestyle

Салат Оливье – рецепт на Новый год 2020

Один из главных атрибутов праздничного стола на Новый год 2020 остается салат Оливье, который каждая хозяйка готовит по своему уникальному рецепту.

салат оливье рецепт

Салат Оливье – мясной салат, который традиционного готовят в странах СНГ на Новый год. В оригинальном рецепте, как его готовил повар Люсьен Оливье, в состав входит жареный рябчик, жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус Провансаль, соус Кабуль. Факты ICTV представляют вам современный рецепт Оливье.

Что понадобиться для салата Оливье:

  • отварной картофель – 4 штуки,
  • отварная морковь – 2 штуки,
  • вареная колбаса Докторская (отварное куриное филе) – 500 г,
  • яйца вкрутую – 4 штуки,
  • соленые (маринованные) огурцы – 4 штуки,
  • консервированный зеленый горошек,
  • майонез,
  • зелень,
  • соль по вкусу;

Для майонеза:

  • яичные желтки − 2 штуки,
  • оливковое масло − 130 мл,
  • горчичный порошок − 0,5 ч. ложки,
  • сахар − 0,5 ч. ложки,
  • соль − 0,5 ч. ложки.

Способ приготовления салата Оливье: 

Шаг 1. Готовим майонез: соединяем все составляющие и взбиваем блендером

Шаг 2. Отваренную картошку, морковь, яйца, огурцы и колбасу нарежьте мелкими кубиками

Шаг 3. Из консервированного горошка сливаем жидкость и добавляем в салат

Шаг 4. Заправляем оливье майонезом, солим и хорошо перемешиваем, выкладываем в форму

Шаг 5. Ставим оливье в холодильник, чтобы он хорошо пропитался

Шаг 6. Перед подачей на стол, салат оливье можно украсить зеленью

Что приготовить еще, кроме Оливье, смотрите в меню на Новый год 2020. В нашем материале вы узнаете, какие блюда стоит ставить на праздничный стол, чтобы задобрить символ года Белую Металлическую Крысу.

Фото: Dreamstime

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