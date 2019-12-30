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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 30 декабря 2019

30 декабря отмечают день пророка Даниила. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Яке сьогодні свято

Именины 30 декабря празднуют Никита, Николай, Александр, Иван, Петр, Даниил, Денис, Степан, Сергей, и Михаил.

Сегодня – Данилов день, в который чтят память пророка Даниила.

Также 30 декабря Православная Церковь вспоминает Анания, Азария и Мисаила. Эти юноши отказались поклоняться новому идолу, которого поставил царь Навуходоносор II.

За это их приказали казнить в огненной печи, но их спас архангел Михаил.

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Народные приметы на 30 декабря:

  • какая будет погода на Даниила, такая будет и в мае;
  • иней в этот день говорит о потеплении через неделю;
  • сны на 30 декабря считаются вещими;
  • метель 30 декабря говорит о том, что следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать 30 декабря:

  • нельзя ругаться, ссориться и встревать в конфликты;
  • нельзя употреблять алкоголь;
  • нельзя заниматься домашними делами.

Факты ICTV также писали о том, какие праздники ждут украинцев в январе 2020 года.

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