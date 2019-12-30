30 декабря отмечают день пророка Даниила. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 30 декабря празднуют Никита, Николай, Александр, Иван, Петр, Даниил, Денис, Степан, Сергей, и Михаил.
Сегодня – Данилов день, в который чтят память пророка Даниила.
Также 30 декабря Православная Церковь вспоминает Анания, Азария и Мисаила. Эти юноши отказались поклоняться новому идолу, которого поставил царь Навуходоносор II.
За это их приказали казнить в огненной печи, но их спас архангел Михаил.
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Народные приметы на 30 декабря:
- какая будет погода на Даниила, такая будет и в мае;
- иней в этот день говорит о потеплении через неделю;
- сны на 30 декабря считаются вещими;
- метель 30 декабря говорит о том, что следующий год будет урожайным.
Что нельзя делать 30 декабря:
- нельзя ругаться, ссориться и встревать в конфликты;
- нельзя употреблять алкоголь;
- нельзя заниматься домашними делами.
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