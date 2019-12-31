Короткие поздравления с Новым годом 2020

Короткие поздравления с Новым годом позволят быстро и уместно высказать свои пожелания. Меткие, смешные и праздничные слова для пожеланий родным и близким собрали Факты ICTV.

У коротких поздравлений с Новым годом 2020 много преимуществ: зачастую несколько слов могут выразить вашу мысль лучше, чем целая поэма. К тому же небольшой стих или несколько предложений могут быть уместными в рамках вашего празднования.

Смотрите лучшие варианты коротких поздравлений с Новым годом в нашем материале.

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С Новым годом! Пусть этот год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.

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С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

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Блестящего Нового года,

Уюта семейного Вам,

Здоровья, удачи, свободы,

Успехов всем Вашим делам!

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Пусть в новом году все получается, сбывается, греет, реализуется, лучится, радует и приносит каждый день повод для улыбки. С Новым годом!

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С Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!

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Много счастливых моментов вам, много удач и побед! Чтобы все искрилось, блистало и вдохновляло. Снега, елок, волшебства и, конечно же, тепла. С Новым годом!

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С Новым годом. Пусть за окном будет сказка, а в доме — атмосфера счастья. Желаю чудесного года только с хорошими событиями и добрыми людьми.

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Пусть вам принесет удачу

Приходящий этот год.

Процветание в придачу,

И успех во всем пусть ждет!

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С Новым годом! Желаю ярких гирлянд радости, разноцветных огней веселья, увлекательных дней нового года!

Поздравления с Новым годом выбраны, осталось окончательно определиться с новогодним меню. Идеями салатов ранее поделились Факты ICTV.