Короткие поздравления с Новым годом 2020

Короткие поздравления с Новым годом позволят быстро и уместно высказать свои пожелания. Меткие, смешные и праздничные слова для пожеланий родным и близким собрали Факты ICTV.
У коротких поздравлений с Новым годом 2020 много преимуществ: зачастую несколько слов могут выразить вашу мысль лучше, чем целая поэма. К тому же небольшой стих или несколько предложений могут быть уместными в рамках вашего празднования.
Смотрите лучшие варианты коротких поздравлений с Новым годом в нашем материале.
* * *
С Новым годом! Пусть этот год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.
* * *
С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!
* * *
Блестящего Нового года,
Уюта семейного Вам,
Здоровья, удачи, свободы,
Успехов всем Вашим делам!
Читайте: Погода на Новый год 2020 – прогноз синоптиков
* * *
Пусть в новом году все получается, сбывается, греет, реализуется, лучится, радует и приносит каждый день повод для улыбки. С Новым годом!
* * *
С Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!
* * *
Много счастливых моментов вам, много удач и побед! Чтобы все искрилось, блистало и вдохновляло. Снега, елок, волшебства и, конечно же, тепла. С Новым годом!
* * *
С Новым годом. Пусть за окном будет сказка, а в доме — атмосфера счастья. Желаю чудесного года только с хорошими событиями и добрыми людьми.
* * *
Пусть вам принесет удачу
Приходящий этот год.
Процветание в придачу,
И успех во всем пусть ждет!
* * *
С Новым годом! Желаю ярких гирлянд радости, разноцветных огней веселья, увлекательных дней нового года!
Поздравления с Новым годом выбраны, осталось окончательно определиться с новогодним меню. Идеями салатов ранее поделились Факты ICTV.