PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Короткие поздравления с Новым годом 2020

Короткие поздравления с Новым годом позволят быстро и уместно высказать свои пожелания. Меткие, смешные и праздничные слова для пожеланий родным и близким собрали Факты ICTV.

Короткие поздравления с Новым годом 2020

У коротких поздравлений с Новым годом 2020 много преимуществ: зачастую несколько слов могут выразить вашу мысль лучше, чем целая поэма. К тому же небольшой стих или несколько предложений могут быть уместными в рамках вашего празднования.

Смотрите лучшие варианты коротких поздравлений с Новым годом в нашем материале.

* * *

С Новым годом! Пусть этот год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.

* * *

С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

* * *

Блестящего Нового года,

Уюта семейного Вам,

Здоровья, удачи, свободы,

Успехов всем Вашим делам!

Читайте: Погода на Новый год 2020 – прогноз синоптиков

* * *

Пусть в новом году все получается, сбывается, греет, реализуется, лучится, радует и приносит каждый день повод для улыбки. С Новым годом!

* * *

С Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!

* * *

Много счастливых моментов вам, много удач и побед! Чтобы все искрилось, блистало и вдохновляло. Снега, елок, волшебства и, конечно же, тепла. С Новым годом!

* * *

С Новым годом. Пусть за окном будет сказка, а в доме — атмосфера счастья. Желаю чудесного года только с хорошими событиями и добрыми людьми.

* * *

Пусть вам принесет удачу

Приходящий этот год.

Процветание в придачу,

И успех во всем пусть ждет!

* * *

С Новым годом! Желаю ярких гирлянд радости, разноцветных огней веселья, увлекательных дней нового года!

Поздравления с Новым годом выбраны, осталось окончательно определиться с новогодним меню. Идеями салатов ранее поделились Факты ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С роялем и Донбасс Ареной: Шахтер поздравил болельщиков с Новым годом
С роялем и Донбасс Ареной: Шахтер поздравил болельщиков с Новым годом
Устал, как собака: Дубилет рассказал об итогах 2019 года и планах на 2020
Устал, как собака: Дубилет рассказал об итогах 2019 года и планах на 2020
Как быть счастливым в 2020 году – совет от Епифания
Как быть счастливым в 2020 году – совет от Епифания
Сборная Украины поздравила с Новым годом
Шевченко и футболисты сборной оригинально поздравили с Новым годом
Щедрик от тех, кто защищает Рождество – поздравление ВСУ с Новым годом
Щедрик от тех, кто защищает Рождество – поздравление ВСУ с Новым годом
Не забывайте тех, кто держит небо: поздравление Санты с передовой на Донбассе
Не забывайте тех, кто держит небо: поздравление Санты с передовой на Донбассе
відеопривітання з Новим роком від українців з Антарктиди
Яркое видеопоздравление с Новым годом от украинцев из Антарктиды
Олег Сенцов
Мечта всей жизни: Сенцов встречает Новый год в Карпатах
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка